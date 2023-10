Convocation: Posłuchaj nowego utworu "Graveless Yet Dead"

Mowa o albumie "No Dawn For The Caliginous Night", którego nagraniami oraz miksem zajął się ponownie Lauri "LL" Laaksonen, multiinstrumentalista Convocation spod znaku funeral doom / death metalu. LL jest też po raz kolejny autorem okładki. Za mastering odpowiada angielski muzyk i producent Greg Chandler, frontman i lider birminghamskiego Esoteric.



Na następcy albumu "Ashes Coalesce" (2020 r.) zaśpiewała gościnnie Natalie Koskinen z Shape Of Despair, a na wiolonczeli w tym samym charakterze zagrał Antti Poutanen, basista Church Of The Dead.

Reklama

"Graveless Yet Dead", "Atychiphobia", "Between Aether And Land", "Lepers And Derelicts" i "Procession" - to kompozycje, które znajdziemy na pierwszej od ponad trzech lat płycie Finów.



Trzeci longplay Convocation, w którym przy mikrofonie stroi Marko "MN" Neuman, ujrzy światło dzienne 24 listopada nakładem włoskiej Everlasting Spew Records. Materiał dostępny będzie w wersji CD, na kasecie i cyfrowo; edycja winylowa trafi na rynek na początku 2024 roku.



Opublikowany na początku października singel "Graveless Yet Dead" Convocation możecie posłuchać poniżej:

Wideo CONVOCATION 'Graveless Yet Dead' (Track Premiere)