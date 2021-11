Conchita Wurst zdobyła sławę w 2014 roku po wygranej Konkursu Piosenki Eurowizji z utworem "Rise Like a Phoenix" (posłuchaj!).

Pod tym pseudonimem scenicznym występuje Austriak Thomas Neuwirth.

Od momentu zwycięstwa na Eurowizji wokalista wierny był wizerunkowi drag queen. W końcu w 2017 roku zdecydował się "uśmiercić" Conchitę Wurst, choć wówczas szybko zmienił zdanie, a postać Conchity odrodziła się niczym feniks z popiołów.



W ostatnich latach Neuwirth zaczął eksperymentować z wyglądem wykreowanej przez siebie bohaterki.

W październiku 2019 r. już tylko jako Wurst wydał nowy album "Truth Over Magnitude". Płytę promowały single "Trash All the Glam" (sprawdź!), "Hit Me" (zobacz klip!), "See Me Now" (sprawdź!) i "To the Beat" (posłuchaj!).

Na swoim Instagramie Conchita Wurst często rozmawia ze swoimi fanami, prezentując nowy wizerunek. Jednym z jego elementów są krótkie włosy, często farbowane na różne kolory.

Conchita ponownie zaskoczyła swoim wyglądem fanów na nowym zdjęciu, na którym pozuje bez makijażu. Zdjęcie polubiono ponad dziewięć tysięcy razy.