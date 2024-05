Nagraniami, miksem i masteringiem piątego albumu kwintetu z Bazylei zajął się (w studiach Q7 i Woodshed) Niemiec Victor Bullok alias V. Santura, członek Triptykon i były gitarzysta Dark Fortress. Autorem okładki jest Gian Andrea Signorell.

W utworze "Meaningless" usłyszymy gościnnie szwajcarską wokalistkę Ines Brodbeck.

Następca albumu "The Greater Evil" (2021 r.) trafi na rynek 26 lipca nakładem niemieckiej AOP Records (CD, na winylu, cyfrowo).

Z "Dead To This World", pierwszym singlem z nowego materiału ColdCell, możecie się zapoznać poniżej:

ColdCell - szczegóły płyty "Age Of Unreason" (tracklista):

1. "Hope And Failure"

2. "Dead To This World"

3. "Left"

4. "Solidarity Or Solitude"

5. "Meaningless"

6. "Discord"

7. "Sink Our Souls".