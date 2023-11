Cognizance: Sprawdź utwór z nowej płyty "Phantazein"

Nowy longplay grupy z Leeds wyprodukowali dwaj członkowie Cognizance: grający na gitarze wokalista Alex Baillie i gitarzysta Apostolis Karydis. Za miks i mastering "Phantazein" odpowiadał szwedzki fachowiec Ronnie Björnström. Okładkę zaprojektował brytyjski artysta Dan P. Carter.

Trzeci album Cognizance będzie zarazem pierwszym materiałem zespołu w barwach amerykańskiej Willowtip Records. Jego premierę zaplanowano na 26 stycznia 2024 roku (CD, na winylu, cyfrowo).

"Malignant Dominion" (2019 r.) i "Upheaval" (2021 r.), dwie poprzednie płyty Cognizance, wydała kalifornijska Prosthetic Records.

Reklama

Nowe dokonanie Anglików pilotuje kompozycja "The Towering Monument". Nakręcony do niej wideoklip możecie zobaczyć poniżej:

Clip Cognizance The Towering Monument

Cognizance - szczegóły płyty "Phantazein":

1. "Ceremonial Vigour"

2. "A Brain Dead Memoir"

3. "Chiselled In Stone"

4. "Introspection"

5. "Futureless Horizon"

6. "The Towering Monument"

7. "Alferov"

8. "Shock Heuristics"

9. "Broadcast Of The Gods"

10. "In Versus Unspoken"

11. "Shadowgraph".