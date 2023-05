Coffin Mulch: Debiutancki album "Spectral Intercession" w szczegółach

Album "Spectral Intercession", podobnie jak EP-kę "Septic Funeral" z 2021 roku, nagrano w rodzimym 16 Ohm Studio w Glasgow, ponownie pod okiem producenta Tommy'ego Duffina.

Coffin Mulch przed premierą debiutanckiej EP-ki



Dodajmy, że w 2022 roku nowym gitarzystą Coffin Mulch został Derek Milne, który zastąpił na tej pozycji Davida McLennana.



Debiutancki longplay Szkotów ujrzy światło dzienne 30 czerwca nakładem hiszpańskiej wytwórni Memento Mori.



Materiał "Spectral Intercession" pilotuje wydany w grudniu 2022 roku singel "Into The Blood". Nakręcony do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Wideo COFFIN MULCH - "Into The Blood" video

Coffin Mulch - szczegóły albumu "Spectral Intercession" (tracklista):

1. "Spectral Intercession"

2. "Into The Blood"

3. "Mental Suicide"

4. "In The Grip Of Death"

5. "Fall Of Gaia"

6. "Gateway To The Unseen"

7. "Infernal Mass"

8. "Eternal Enslavement".