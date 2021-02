Coffin Mulch przed premierą debiutanckiej EP-ki

Szkoci z Coffin Mulch odliczają już dni do premiery pierwszej EP-ki "Septic Funeral".

Grupa Coffin Mulch nagrała nowy materiał /materiały prasowe

Materiał na nią nagrano i zmiksowano we współpracy z Tommym Duffinem w studiu 16 Ohm w Glasgow, skąd pochodzi deathmetalowy Coffin Mulch.

Mastering wykonał Amerykanin Andy Lippoldt. Autorem okładki "Septic Funeral" jest Adam Burke z USA.

"Septic Funeral","Black Liquefaction", "Live Again", “Onward To Death", “Carnivorous Subjugation" i “Coffin Mulch" - to tytuły utworów, które usłyszymy na nowym dokonaniu Szkotów.

EP-ka trafi na rynek już w piątek, 26 lutego, nakładem Redefining Darkness Records z Ohio (winyl, CD, cyfrowo) i florydzkiej Caligari Records (na kasecie).

Z numerem "Black Liquefaction" Coffin Mulch możecie się zapoznać poniżej: