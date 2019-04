Coachella 2019: Oglądaj koncerty gwiazd na żywo [TRANSMISJA ONLINE]

Już 12 kwietnia rozpoczyna się jeden z największych festiwali muzycznych na świecie. Wiele z koncertów będzie transmitowana na żywo w internecie. Sprawdź kiedy i gdzie będzie można obejrzeć występ Ariany Grande czy Billie Eilish.

Jedną z głównych gwiazd festiwalu Coachella 2019 będzie Ariana Grande /Christopher Polk/Getty Images for Coachella /Getty Images

Wszyscy ci, którzy chcą śledzić słynny kalifornijski festiwal Coachella, będą mieli taką możliwość.



Zgodę na transmisję na żywo wyraziły takie gwiazdy jak: Ariana Grande, którą będzie można posłuchać w poniedziałek o 7.30 rano polskiego czasu, Billie Eilish (sobota), Wiz Khalifa (sobota), The 1975 (piątek), producent DJ Snake (piątek) czy YG (niedziela). Do transmitowanych artystów dołączą też Childish Gambino i Mac DeMarco.



Transmisję na żywo z festiwalu w dniach 12-14 i 19-21 kwietnia będzie można oglądać na oficjalnym kanale wydarzenia na platformie Youtube. Internauci będą mieli możliwość wyboru jednego z czterech pasm, co więcej, będzie można zobaczyć także minione występy oraz materiały zza kulis.



Coachella słynie nie tylko z muzyki, ale też z tego, że jest jednym z najbardziej stylowych festiwali muzycznych. To idealne miejsce dla miłośników mody.



Coachella Valley Music and Arts Festival odbywa się od 1999 roku w Empire Polo Club w Kalifornii. W wydarzeniu tym chętnie biorą udział osoby związane z branżą modową, modelki czy blogerki/blogerzy modowi.

W tym miejscu, jeśli chodzi o wygląd, można pozwolić sobie na naprawdę wszystko. Nie ma też jednego, dominującego stylu. Nikogo nie rażą odważne stylizacje, ozdobione brokatem ciała, kolorowe włosy, nadmiar biżuterii czy tatuaże.



Na Coachelli bawiły się już m.in. Gigi Hadid, Rita Ora czy Paris Hilton. W Festiwalu organizowanym w 2018 r. udział brały też polskie celebrytki, m.in. Karolina Gilon, Deynn czy Maffashion, dla której nie był to pierwszy raz na tym festiwalu.



"Jest coś legendarnego w tym festiwalu, który powstał zaledwie kilkanaście lat temu. Z jakiegoś powodu, to właśnie tam, do małego miasta Indio w Północnej Kalifornii, co roku przyjeżdżają dziesiątki tysięcy ludzi" - zauważyła w swoim wpisie sprzed pierwszego wyjazdu Maffashion.



Zdjęcie Festiwal Coachella to nie tylko święto muzyki, ale też mody / Getty Images

Sceny Coachelli to też świetna okazja do pokazania umiejętności tancerzy, którzy swoją obecnością uświetniają muzyczne występy. Dlatego tegoroczną Coachellę planuje odwiedzić polski choreograf, Michał Piróg. "No właśnie, jednak Stany Zjednoczone. Zadowolony niczym Kościuszko, cieszę się" - poinformował fanów na swoim profilu społecznościowym.



