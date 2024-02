Amadeus na konferencji prasowej wyjaśniał, że wszystko było wcześniej uzgodnione z Johnem Travoltą. Przyznał jednak, że aktor nie był zachwycony, a cały występ nie do końca się udał. Z kolei prowadzący Rosario Fiorello wprost określił to mianem "jednego z najstraszniejszych gagów w historii telewizji". W mediach społecznościowych pojawiło się sporo głosów nazywających te popisy "zawstydzającymi" i "upokarzającymi".

Okazało się, że nie była to jedyna wpadka Travolty w San Remo. Do jego garderoby z prośbą o wspólne zdjęcie trafili muzycy popularnej także w Polsce grupy Ricchi e Poveri, która rywalizuje w konkursie z piosenką "Ma non tutta la vita" ( sprawdź! ). Okazało się, że aktor pomylił muzyków z... dostawcami pizzy.

Clip Ricchi e Poveri Ma non tutta la vita

Zespół powstał w 1967 roku w Genui. Od samego początku działalności funkcjonowali jednak pod inną nazwą - Fama Medium. Artyści grali przede wszystkim w klubach i na plażach nad Morzem Liguryjskim. Zmiana nastąpiła w Mediolanie, gdzie spotkali autora tekstów i kompozytora Franco Califano. To właśnie on stworzył styl zespołu, ukierunkował ich karierę, a także... zmienił nazwę. Od 1968 roku grupa oficjalnie przyjęła nazwę Ricchi E Poveri, co w języku włoskim oznacza "Bogaci i biedni"."Choć finansowo jesteście biedni, to macie bogatą duszę i bogactwo pomysłów" - mówił Califano. Z nową nazwą i stylem artyści wzięli udział w festiwalu Cantagiro w 1968 roku. Zaprezentowali własną wersję piosenki "Everlasting Love" pod tytułem "L'ultimo amore", jednak nie zajęli miejsca w czołowej czwórce.

Lata 70. to początek występów Ricchi E Poveri na słynnym włoskim festiwalu w San Remo, jednak w tej dekadzie najwyższa lokata grupy to drugie miejsce w 1970 i 1971. W 1978 roku zespół został wybrany wewnętrznie do reprezentowania Włoch na 23. Konkursie Piosenki Eurowizji. Ich utwór "Questo amore" zajął dopiero 12. miejsce, co było jednym z najsłabszych wyników w historii włoskich występów na Eurowizji.

Jednak największy sukces konkursowy miał nadejść wraz z rozpoczęciem lat 80. To właśnie wtedy Ricchi E Poveri wydali swoje największe przeboje, a także zwyciężyli na festiwalu San Remo w 1985 roku. Piosenka "Se m'innamoro" przyniosła pierwszy, i jak dotąd jedyny, triumf w tym prestiżowym konkursie.

Ricchi E Poveri - skład zespołu

Założycielami zespołu Ricchi E Poveri byli Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena oraz Angelo Sotgiu. W tym składzie grupa funkcjonowała od założenia w 1967 do 1981 roku. Właśnie wtedy, przed festiwalem w San Remo, podjęta została decyzja o wykluczeniu ze składu Mariny Occhieny. Powód był skrajnie pozamuzyczny - chodziło o jej romans z mężem... Angeli Brambati. Marina początkowo próbowała z pomocą prawników wrócić do zespołu, jednak ostatecznie ustąpiła i postawiła na swoją karierę solową.

Z tego względu w latach 1981-2016 zespół funkcjonowali jako tercet w składzie Brambati, Gatti i Sotgiu. Ostatnie trzy lata tego okresu był niezwykle burzliwe dla Franco Gattiego. Właśnie w 2013 roku dowiedział się o śmierci swojego syna. Przez ten czas nadal występował z zespołem, jednak w 2016 roku podjął decyzję o opuszczeniu grupy, co sprawiło, że od 2016 do 2020 roku Ricchi E Poveri tworzył duet Brambati i Sotgiu.

Dla fanów zespołu niespodziewana wieść nadeszła właśnie w 2020 roku. Okazało się, że do składu wraca Franco Gatti, a także Marina Occhiena. Kulminację ponownych występów kwartetu była płyta "ReuniON" wydana w 2021 roku. W pełnym składzie nie występowali jednak długo, gdyż 18 października 2022 roku zmarł Gatti.

Największe przeboje zespołu Ricchi E Poveri

W swojej prawie 60-letniej historii zespół "Ricchi E Poveri" wydał niezliczoną ilość piosenek. Jednak największe hity kwartetu z Genui to przede wszystkim utwory "M'innamoro di te", "Piccolo amore", "Ciao Italy, ciao amore" czy "Voulez vous danser". W Polsce największą popularnością cieszą się z kolei "Acapulco", "Made in Italy", "Mamma Maria" i "Sarà perchè ti Amo". Szczególnie piosenka "Mamma Maria" jest zapewne znana wszystkim uczestnikom polskich wesel, gdyż to obowiązkowa pozycja właśnie na tych imprezach.