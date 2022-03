Joanna Klepko, szerzej znana jako Cleo, dała się poznać w programie "X Factor", jednak nie została wówczas doceniona przez jury. Jej kariera na dobre rozkręciła się po rozpoczęciu współpracy z Donatanem. Ich utwór "My Słowianie"( zobacz! ) szybko stał się wielkim przebojem. Cleo w polskim show-biznesie obecna jest od wielu lat, na przestrzeni których wypracowała sobie bardzo charakterystyczny wizerunek.

Piosenkarka prawdopodobnie zapowiedziała właśnie start promocji swojej nadchodzącej płyty.

Reklama

Na zdjęciu na Instagramie pokazała się z płytą winylową, a w podpisie zdjęcia widnieje data 31 marca.

"WRESZCIE! 31 marca startuję z czymś, na co długo czekaliście! To dla mnie bardzo ważne. Wiecie co to takiego?" - pyta fanów.

Fani strzelają, że chodzi o najnowszy singel lub otwarcie przedsprzedaży płyty Cleo. Mamy nadzieję, że wkrótce poznamy więcej szczegółów.

Instagram Post

Cleo i Maryla Rodowicz - "Dalej/Neony". Zobacz teledysk!

Cleo nigdy nie ukrywała, że jest wielką fanką Maryli Rodowicz. W zeszłym roku nagrała ze swoją idolką dwie piosenki. Premierowe utwory "Dalej" oraz "Neony" można usłyszeć w całości w serwisach streamingowych, a do połączenia obu powstał teledysk. W nim widzimy Marylę, która zostaje, w zgodzie z internetowym żartem, "odmrożona". Legenda festiwali w Sopocie i Opolu pokazuje dystans do siebie i swojej twórczości.

Clip Cleo DALEJ / NEONY - & Maryla Rodowicz

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zachwycająca Basia Kurdej-Szatan jako Cleo! Polsat

Sprawdź tekst do utworu "Dalej/Neony" w serwisie Tekściory

"Mając 6-7 lat, bawiłam się w koncerty, naśladując Marylę Rodowicz. Stawałam na kanapie, która była moją sceną i śpiewałam jej repertuar dla moich rodziców. Nagranie z Marylą wspólnych kawałków to dowód na to, że wszystko jest możliwe - marzenia się spełniają!" - wyznała Cleo na temat swoich nowych piosenek z Marylą.