Cleo ( posłuchaj! ) pozostaje w stałym kontakcie ze swoimi fanami za pośrednictwem Instagrama. Dotychczas wirtualną galerię zdjęć gwiazdy zaobserwowało ponad milion internautów. Piosenkarka często odpisuje na komentarze, które pojawiają się pod jej fotografiami. 39-latka od czasu do czasu podkreśla swoją kobiecość, publikując zjawiskowe kadry. Niedawno jeden z nich trafił do sieci.

Wokalistka przez ostatnie miesiące aktywnie pracowała na scenie. Choć wkrótce sezon koncertowy dobiegnie końca, to na Cleo czekają już nowe wyzwania. 39-latka w najnowszym wpisie poinformowała, że wkrótce znów zasiądzie w fotelu trenera "The Voice Kids". Piosenkarka zapowiedziała również, że w najbliższym czasie rozpocznie pracę nad nową muzyką.

"W tym roku jest ogień! Miałam tylko dwa dni na złapanie oddechu. Dzieje się bardzo dużo, niebawem kończę sezon koncertowy, nagrania do 'The Voice Kids', wszelakie plany zdjęciowe/filmowe/reklamowe i siadam do muzyki! Mam bardzo dużo pomysłów i nie zawaham się ich zrealizować!" - napisała.

Gwiazda pokazała też kadr, na którym wypoczywa w jacuzzi i odważnie eksponuje głęboki dekolt. Na reakcję ze strony internautów nie musiała czekać długo. Pod jej postem aż zaroiło się do komplementów. "Ale ty jesteś piękna!", "Śliczna jesteś. Trzymamy kciuki za realizację tych pomysłów i czekamy na nowości", "Cudowna" - komentowali fani.

Autor: Hubert Wiączkowski

