Zosia Sławińska od dziecka szkoli się wokalnie i gra na instrumentach. Ukończyła Szkołę Muzyczną I Stopnia w Gdyni w klasie skrzypiec.

Szeroka publiczność mogła ją poznać w czwartej edycji "The Voice Kids" . Podczas Przesłuchań w ciemno zaśpiewała przebój "Someone Like You" Adele , przekonując do siebie wszystkich trenerów. Ostatecznie na swojego mentora wybrała Dawida Kwiatkowskiego , pod jego opieką docierając do samego finału. Ostatecznie laureatką została wówczas Sara James z drużyny Tomsona i Barona.



Reklama

Program TVP dał jej odwagę i motywację do stworzenia autorskich piosenek i wyjścia z nimi szeroko do publiczności. Młoda wokalistka stawia na delikatny, intymny klimat. Jej autorskie piosenki to mieszanka soft popu i indie.

Wideo Zosia Sławińska - "Someone Like You" - Przesłuchania w ciemno | The Voice Kids Poland 4

Zapowiedzią EP-ki jest utwór "dimension" , który współtworzył i współprodukował Fismoll . Dzięki pomocy producenta Krisa Górskiego i Fismolla powstało pięć pierwszych autorskich utworów Zosi, które ukażą się na EP-ce.

Zdjęcie Zosia Sławińska szykuje debiutancką EP-kę / materiały prasowe

"Utwór jest zwieńczeniem mojej muzycznej podróży do punktu, w którym już jestem pewna, że chcę dalej tworzyć... To historia pewnej relacji, o której opowiadam pozostawiając poczucie nadziei, że po tak wielu rozczarowaniach jeszcze może być dobrze. Chciałabym, żeby moja muzyka ukazywała głębię każdego uczucia, ale i zostawiała pole do własnej interpretacji, była piękna i tak prosta do poczucia, a jednak nieoczywista. I choć dopiero zaczynam tę przygodę, mam nadzieję, że mój muzyczny świat was zaciekawi i będziecie chcieli go odwiedzać" - mówi Zosia Sławińska.

Wideo Zosia Sławińska - dimension (official music video)

Do utworu "dimension" powstał animowany teledysk autorstwa Jędrzeja Guzika.