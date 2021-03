Cleo: Taka miłość zawsze mnie wzrusza

Cleo nie może narzekać na brak pracy. Ostatnio bardzo dużo czasu spędza w studiu nagraniowym, ponieważ przygotowuje materiał na swoją najnowszą płytę. Chociaż pandemia sprawiła, że nie może koncertować i regularnie widywać się z publicznością, wokalistka realizuje inne ciekawe projekty.

Cleo nie zwalnia tempa AKPA

Cleo ma nadzieję, że wraz z nadejściem wiosny sytuacja na świecie zacznie wracać do normalności. Jej nowy singel "Kocham" to pełen nadziei utwór, który ma za zadanie wywołać uśmiech na twarzach ludzi zmęczonych pandemią.

Wokalistka przyznaje, że bardzo brakuje jej występów na żywo. Chciałaby znów systematycznie spotykać się ze swoimi fanami. Ma nadzieję, że wiosna wprowadzi do życia społecznego więcej radości.

"Mam nadzieję, że wiosna będzie dla mnie pełna uśmiechu. Chciałabym, żeby wszystko wracało już do normalności. Przyznam szczerze, że jestem zmęczona pandemią. Chyba każdy z nas myśli podobnie. Marzy mi się słońce, rozmowy ze znajomymi, wspólne biesiadowanie i koncerty" - mówi w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle Cleo.

Trenerka "The Voice Kids" przygotowuje niespodziankę dla swoich fanów. Intensywnie pracuje w studiu nagraniowym, by ukończyć materiał na nową płytę. Pandemia i związane z nią restrykcje znacznie utrudniają regularną aktywność zawodową artystów w Polsce i za granicą. Cleo tłumaczy, że mimo obostrzeń jej grafik wciąż pozostaje napięty. W niedalekiej przyszłości rozpocznie realizację kolejnych projektów muzycznych.

"U mnie cały czas jest bardzo pracowicie. Nieważne, czy trwa pandemia, czy też nie, zawsze mam coś do roboty. Obecnie kończę kolejną płytę. Mam zaplanowane również następne projekty w studiu nagraniowym. Cały czas jestem w biegu" - tłumaczy.

Niedawno premierę miał teledysk do nowego singla Cleo pod tytułem "Kocham". Wystąpiły w nim gwiazdy znane z social mediów takie jak: Roksana Węgiel, Weronika Sowa, Marcysia Ryskala, Mateusz Trąbka, Mateusz Krzyżanowski czy też Damian Kordas. Piosenka jest niezwykle energetyczna i radosna. Wokalistka przyznaje, że właśnie taki efekt chciała uzyskać podczas pracy. Chociaż początkowo koncepcja teledysku była zupełnie inna, jest zadowolona z efektu.

"Moją nową piosenkę obdarzyłam ogromnym sentymentem. Rok temu nagraliśmy już do niej teledysk. Niestety musieliśmy przesunąć premierę ze względu na pandemię. To jest numer, który opowiada o wydzielaniu się hormonu szczęścia w takich sytuacjach jak jedzenie słodyczy czy też zakochanie. Odwołuje się do długoterminowej miłości. Pierwszym moim pomysłem na teledysk do piosenki 'Kocham' było znalezienie par najstarszych stażem i zaangażowanie ich w projekt. Taka miłość zawsze mnie wzrusza" - zaznacza Cleo.

Clip Cleo Kocham

Każda z zaproszonych przez Cleo gwiazd może pochwalić się wieloma tysiącami fanów w mediach społecznościowych. Sama wokalistka ma ponad 1,1 mln odbiorców na Facebooku i ponad 950 tys. followersów na Instagramie.

Autorami piosenki "Kocham" są Cleo (tekst) i Donatan, tradycyjnie kryjący się pod szyldem DobroBIT (muzyka).

Klip nakręcił Michał Konrad przy scenariuszowym wsparciu Cleo.

Przypomnijmy, że jurorka "The Voice Kids" we wrześniu 2020 r. wydała płytę "superNOVA" z przebojami "Łowcy gwiazd", "Eva" (gościnnie Mesajah), "Film", "Wrrra", "Alfabet świateł" i "Znikam" (z B.R.O.). Zapowiadany już przez nas drugi album "vinyLOVA" po raz kolejny został przesunięty - tym razem na wrzesień 2021 r.