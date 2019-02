Cleo robi "WRRA". Zobacz nowy teledysk wokalistki

Cleo zaprezentowała nowy singel i klip do utworu "WRRRA". To kawałek zapowiadający drugą solową płytę artystki. Wydawnictwo ukaże się jeszcze w tym roku.

Cleo w klipie "WRRRA" /

Drugą, niezatytułowaną jeszcze solową płytę Cleo, promowały wcześniej single "Łowcy Gwiazd", "Eva" i "Film". Teraz czas na "WRRRA".

Za bit do "WRRRA" odpowiada Donatan, autor najpopularniejszego hitu Cleo - "My Słowianie". Artystka od początku chciała zrobić nowy singel z Donem. On jednak był zajęty pracą nad nowym projektem muzycznym z Robertem Lewandowskim. Ostatecznie Donatan zmienił jednak zdanie.



Klip do nowego singla nakręcił Piotr Smoleński. W teledysku zatańczyły Ula "Afro" Fryc i Michalina Rudek.

Przypomnijmy, że poprzednia płyta Cleo - "Bastet" - ukazała się we wrześniu 2016 roku.

Zobacz klip "WRRA":