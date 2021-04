Cleo przekazała smutne wiadomości. Odeszła bliska jej osoba

Cleo podzieliła się na swoim Instagramie smutną informacją. Pożegnała bliską osobę. "Kobieta o Wielkim Sercu" - pisała wokalistka.

Cleo od lat jest obecna na polskiej scenie AKPA

Joanna Klepko, szerzej znana jako Cleo, przed laty próbowała swoich sił w "X Factorze", jednak nie została wówczas doceniona przez jury.



Dziś jest jedną z największych gwiazd na polskim rynku muzycznym, a jurorzy muzycznego talent show z pewnością plują sobie teraz w brodę, że nie odkryli jej talentu.

Zaistnieć pomógł jej za to Donatan. To od nagranego z nim numeru "My Słowianie" zaczęła się wielka kariera piosenkarki.



Cleo w polskim show-biznesie obecna jest od wielu lat, na przestrzeni których wypracowała sobie bardzo charakterystyczny wizerunek. Słynie między innymi z oryginalnych kreacji.



Teraz wokalistka podzieliła się z fanami smutną informacją - zmarła Małgorzata Pacholska, krawcowa, z którą gwiazda współpracowała przez wiele lat. "Wybitna krawcowa i przede wszystkim kobieta o Wielkim Sercu" - napisała wokalistka.



"Pamiętam jak zawsze nieśmiało pokazywałam Jej swoje zwariowane projekty na nowe stroje pytając: 'Pani Małgosiu, czy da radę coś takiego uszyć?' Pani Małgosia zawsze odpowiadała: 'Spokojnie Pani Asiu wszystko da się uszyć'" - wspomniała.

Fani i przyjaciele przekazali Cleo słowa wsparcia. "Jeszcze kilka dni temu pisałam z Panią Gosią, opowiadała mi, że jest w szpitalu od jakiegoś czasu i co się dzieje, ja wysyłałam dużo zdrówka i mówiłam, że będzie wszystko dobrze. Pani Gosia walczyła do samego końca. Miejmy nadzieję, że tam u góry jest dobrze", "Aż ciężko w to uwierzyć, że ludzie, których najbardziej kochamy odchodzą tak szybko", "Wszyscy zobaczymy się z nią po drugiej stronie pani Gosia robiła cuda dla ciebie. Trzymaj się Cleoś" - pisali.