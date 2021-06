Cięższy i mroczniejszy The Black Thunder (nowa płyta "Into The Darkness We All Fall")

Pod koniec czerwca swą premierę mieć będzie drugi album formacji The Black Thunder z Bytowa.

"Into The Darkness We All Fall", następca debiutu "Visions In Black" z 2017 roku, powstał w Dobra 12 Studio w Białymstoku pod okiem Piotra Polaka. Oprawą graficzną zajął się Adam Bejnarowicz (Tides From Nebula, Mag, Diuna).

"Po nagraniu i wydaniu pierwszej płyty nasze podejście się nieco zmieniło, poczuliśmy chęć zrobienia czegoś znacznie mniej melodyjnego. Okazało się, że taka stylistyka bardziej nam pasuje, przy czym nowe numery gra się o dziwo luźniej w porównaniu do tych już nagranych.

Na 'Into The Darkness We All Fall' jest więcej ciężaru, mroku, mniej rock and rolla dla dziewczyn i na pewno więcej jest 'nas' na tej płycie, a przynajmniej tak to czujemy" - o pomyśle na drugą płytę mówi Szczepan, grający na basie wokalista sludge / groovemetalowego The Black Thunder.

"Wszystkie te wybory, na czele z założoną melodyką numerów, a w zasadzie jej ograniczeniem, to nasze świadome ruchy, których brakowało nam przy wcześniejszych rzeczach. Nie odkryliśmy muzycznej Ameryki, ale mamy nadzieję, że ewolucja i obrany kierunek będą słyszane na tej płycie nie tylko przez nas. Słowo dojrzała jest nieco oklepane, ale chyba taka właśnie jest ta płyta. Zresztą, sprawdźcie i oceńcie ja sami" - zachęca frontman pomorskiej grupy.

Album "Into the Darkness We All Fall" wyda krakowska Defense Records we współpracy z Mythrone Promotion. Materiał, którego premiera odbędzie się 30 czerwca, dostępny będzie w wersji CD (6-panelowy digipack), w edycji cyfrowej oraz jako ściśle limitowany boks.

Teledysk do premierowej kompozycji "The Sun Is Falling Down" The Black Thunder możecie zobaczyć poniżej:

Oto lista utworów albumu "Into The Darkness We All Fall":

1. "Everybody Lies"

2. "Self Destruction"

3. "We Are The Evil Masters"

4. "Pain Inside My Head"

5. "We Are All Born Of Nothingness"

6. "Everlasting Search For Inner Peace"

7. "The Sun Is Falling Down"

8. "After A Downfall - Rise!"

9. "Flowers On My Grave".