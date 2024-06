Ciężkie czasy w domu Ozziego Osbourne'a. Żona załamuje ręce

BBC realizuje 10-odcinkowy serial reality o nazwie "Home to Roost", opowiadający liderze zespołu Black Sabbath i jego żonie Sharon.

Program ma ukazywać ich życie w Los Angeles i po powrocie do Anglii. Mimo że show zostało zapowiedziane dwa lata temu, Ozzy wciąż nie zdecydował się na przeprowadzkę do Buckinghamshire.

Sharon w rozmowie z amerykańskim podcastem "Howie Mandel Does Stuff" przyznała, że wciąż stara się go przekonać.

"Chciałam to odwrócić; spędzać więcej czasu w Anglii i przyjeżdżać tutaj (do Los Angeles) na urodziny, święta. I cały czas próbuję nakłonić Ozziego, żeby opuścił dom i przyjechał do Anglii. Nadal próbuję" - mówiła.



Zdjęcie Ozzy Osbourne na spacerze / BACKGRID / East News

Gdy prowadzący podcast, komik Howie Mandel, zapytał Sharon, czy jej mąż nie chce opuścić domu, odpowiedziała: "Tak, chce. Ale nie za bardzo. Nie za bardzo. Ma trochę trudny czas. Starzenie się i chorowanie jest do bani". Ozzy w 2003 roku usłyszał od lekarzy diagnozę choroby Parkinsona i przeszedł już czwartą operację kręgosłupa we wrześniu 2023 roku. Od tego czasu ciężko pracuje nad poprawą swojego zdrowia i zwiększeniem mobilności. Ekipa BBC filmuje rodzinę Osbourne'ów od stycznia 2023 roku, a producenci zapowiadali, że wrócą oni do Wielkiej Brytanii już niedługo.



Jednak źródło bliskie rodzinie twierdzi, że rockman ma inne priorytety. W październiku 2024 roku Ozzy ma być wpisany do Rock & Roll Hall Of Fame i skupia się podobno wyłącznie na tym, by móc uczestniczyć w tej ceremonii. Do Anglii po prostu jeszcze mu nie po drodze...