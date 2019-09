Ciężarna Cassie wzięła ślub. Zdjęcie trafiło do sieci [INSTAGRAM]

Wokalistka i modelka Cassie podczas kameralnej uroczystości wyszła za swojego trenera personalnego Alexa Fine'a. Para obecnie spodziewa się pierwszego dziecka.

Cassie wyszła za Alexa Fine'a /David M. Benett /Getty Images

Informację o ślubie Cassie ujawnił Peter Berg, który przewodniczył cywilnej uroczystości.

Kameralna ceremonia odbyła się w pobliżu klifów w Malibu w Kalifornii.

Ciężarna wokalistka miała na sobie białą suknię odsłaniającą ramiona i skromny biały welon.

Obecnie Cassie i Alex Fine spodziewają się pierwszego dziecka.

Pod koniec 2018 r. wokalistka rozstała się z Diddym po ponad 10 latach związku.

Dorobek płytowy Cassie obejmuje imienny album "Cassie" (2006), mixtape "RockaByeBaby" (2013) oraz kilkanaście singli, w tym "Is It You" z filmu "Step Up 2: The Streets", "Official Gril" z Lil Wayne'em, "Must Be Love" z Diddym, "Let's Get Crazy" z Akonem, "The Boys" z Nicki Minaj i "Love a Loser" z G-Eazym.

