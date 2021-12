Chwile grozy na lotnisku w Okęciu. W samolot, którym leciała Roksana Węgiel, uderzył inny pojazd

Roksana Węgiel postanowiła wybrać się na wakacje do Dubaju. Jednak na płycie lotniska Okęcie doszło do wypadku z udziałem jej samolotu. Piosenkarka odniosła się do tej sprawy na InstaStories i uspokoiła fanów, że nic się jej nie stało.

Roksana "Roxie" Węgiel wybrała się na wakacje do Dubaju /VIPHOTO /East News