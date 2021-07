Chuck E. Weiss nie żyje. Był kultową postacią sceny Los Angeles

Chuck E. Weiss swoją przygodę z muzyką zaczął w latach 70. - był dziennikarzem radiowym i DJ-em. Na początku lat 80. ukazała się jego debiutancka płyta "The Other Side of Town".

Kolejne lata to praca nad różnymi projektami. W połowie lat 90. Weiss był producentem płyty grupy o nazwie P, w skład której wchodzili: Gibby Heynes, Butthole Surfers i Johnny Depp.

Swoją kolejną płytę - "Extremely Cool" - nagrał z Tomem Waitsem i Tonym Gilkysonem. Jeden z numerów na albumie - "Devil With Blue Suede Shoes" wyprodukował wspomniany Johnny Depp. Wykorzystał go też w swoim filmie "Odważny".



Reklama

Wideo Chuck E. Weiss - Extremely cool [HD]

Łącznie Chuck nagrał sześć krążków. Ostatni z nich - "Red Beans And Weiss" - trafił do sprzedaży w 2014 roku.

W latach 90. Chuck E. Weiss był regularnym artystą występującym w klubie The Central (grał tam ze swoim zespołem The Goddamn Liars). To właśnie Weiss namówił Johnny’ego Deppa, aby ten przejął i odnowił miejsce. Tak powstał kultowy klub Viper Room, do którego uczęszczały gwiazdy muzyk, telewizji i kina.



Wideo Chuck E Weiss Devil With The Blue Suede Shoes

Głośno o Weissie zrobiło się za sprawą przeboju Rickie Lee Jones - "Chuck E.’s In Love".

"Proszę dajmy znać ludziom, że był kimś więcej niż tylko tytułem piosenki" - napisała po śmierci artysty Sheryl Northrop, która miała okazję wydać dwie płyty Weissa.



Wideo Rickie Lee Jones • Chuck E.'s in Love (1979)