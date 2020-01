Christina Milian i Matt Pokora zostali rodzicami. Para pokazała zdjęcie, ujawniła imię i płeć dziecka [INSTAGRAM]

Amerykańska aktorka i piosenkarka Christina Milian oraz francuski wokalista polskiego pochodzenia Matt Pokora na Instagramie poinformowali, że zostali rodzicami. Gwiazdy spotykają się od sierpnia 2017 r.

Christina Milian i Matt Pokora zostali rodzicami /Marc Piasecki/WireImage /Getty Images

Matt Pokora i Christina Milian wspólnie wychowują Violet - córkę Amerykanki z pierwszego małżeństwa z raperem The-Dream, a 20 stycznia poinformowali, że zostali rodzicami ich pierwszego wspólnego dziecka.

"Zaczynamy. Isaiah 1/20/20. Po prostu doskonały. Świat należy do ciebie, synu. Kochamy cię, mama i tata" - napisała na Instagramie 38-letnia Christina.

Wokalistka dodała czarno-białe dziecka, które za palec jednego z rodziców.

Radosną nowiną podzielił się także Matt Pokora. "Witaj mój synu" - napisał po francusku, dodając, że Isaiah przyszedł na świat w rocznicę urodzin pastora Martina Luthera Kinga, działacza na rzecz równouprawnienia Afroamerykanów i laureata Pokojowej Nagrody Nobla.

Matt Pokora, a właściwie Matthieu Tota to syn Brigitte i André Toty, francuskiego byłego piłkarza polskiego pochodzenia. W Polsce największy rozgłos zyskał prawie 10 lat temu, kiedy listy przebojów podbijały jego hity "Catch Me If You Can" ( posłuchaj! ), "They Talk Sh*t About Me" ( sprawdź! ) i "Dangerous" ( posłuchaj! ).

Matt nagrał również duet z Patricią Kazadi. Kiedy piosenka ujrzała światło dzienne, media plotkarskie rozpisywały się nawet o ich romansie. Obecnie można go oglądać we francuskich edycjach programów "The Voice".

W marcu 2019 wydany został singiel "Les planètes", zapowiadający album "Pyramide". Francuz wcześniej spotykał się z algierską tancerką hiphopową Sofią Boutellą i Alexandrą Trovato.

Z kolei znana z takich produkcji jak m.in. "American Pie, czyli sprawa dowcipna", "Duchy moich byłych", "Dziewczyny z drużyny 5" Christina Milian ma za sobą związki z m.in. Nickiem Cannonem, The-Dream (już po trzech miesiącach od ślubu byli w separacji; ostatecznie rozwiedli się w październiku 2011 r.) i Lil Wayne'em.



