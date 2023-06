Chodnikov i ich "Wielka płyta". Premiera albumu i nowy teledysk!

Chodnikov zadebiutował w 2020 roku albumem "Płyta Chodnikova" promowanym przez single "Bożek", "Rumba" oraz "Korki, pety, gumki, blety, kapsle". Od początku swojej działalności zespół określa swoją muzykę jako mieszankę hip-hopu, funku i rocka. O ile na pierwszym wydawnictwie kolektywu zdecydowanie dominowała estetyka hip-hopowa, o tyle na drugiej płycie grupa zaprezentowała więcej swojego funk-rockowego oblicza.

Wideo Chodnikov - Diabelski młyn feat. DJ Eprom

"Czas między ukończeniem procesu twórczego, a publikacją pierwszej płyty dość mocno nam się rozciągnął. Był w nas jednak ciągły głód tworzenia nowych rzeczy, pojawiały się kolejne pomysły, więc poszliśmy za ciosem i na początku 2021 roku mieliśmy już gotowe pierwsze numery na drugi album" - wspomina Sergio, wokalista i koproducent "Wielkiej płyty".

Tematycznie "Wielka płyta" jest bardziej spójna od "Płyty Chodnikovej". W tekstach przeważają takie motywy jak powrót do korzeni, rozprawienie się z przeszłością, trudności z odnalezieniem siebie w dorosłym życiu oraz rozmywanie się relacji międzyludzkich.

Na nowy album Chodnikova składa się dwanaście utworów, z których pięć ukazało się już wcześniej jako single. Mowa tutaj o kawałkach "Dziki Wschód" (gościnnie Rajka), "Ripostfactum", "Diabelski młyn" (gościnnie DJ Eprom), "Chce się rz" (gościnnie DJ Avens) oraz "On tour".



Clip Chodnikov Dziki Wschód feat. Rajka

"Podczas pracy nad 'Wielką płytą' postanowiliśmy wpuścić nieco świeżego powietrza do naszego procesu twórczego i zaprosić innych artystów do współpracy. Z perspektywy czasu to była bardzo dobra decyzja. Każdy z gościnnych występów, nie tylko tych wokalnych, ale również instrumentalnych jak skrecze Eproma, wprowadził nasze kawałki na wyższy level."- zaznacza BartazZ, który w Chodnikovie rapuje i współtworzy warstwę muzyczną.



Wraz z premierą krążka ukazał się również szósty singiel zatytułowany "Lato w mieście", w którym gościnnie wystąpił raper Iggy Not Pop, znany ze współpracy z duetem producenckim Tap3s, a także takimi artystami jak Tymon Tymański, Pjus, Olaf Deriglasoff czy Igorilla.

"Wielka płyta" dostępna od 15 czerwca w wersji fizycznej, najpopularniejszych serwisach streamingowych oraz na YouTube.

Wideo Chodnikov - Lato w mieście feat. Iggy Not Pop