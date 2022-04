Chodnikov i Rajka łączą siły. Zobacz teledysk do piosenki "Dziki Wschód"!

Chodnikov to zespół uformowany na krakowskich Dębnikach łączący hip-hop z elementami funku i rocka. Grupa nie stroni od przeplatania rapu ze śpiewem czy klasycznych bitów z gitarowymi solówkami. Pierwszy album Chodnikova obfitował w rozrywkowy materiał, ale nie zabrakło tam miejsca na refleksję i poruszenie nieco bardziej istotnych tematów. "Dziki Wschód" wpisuje się w ten drugi nurt, stanowiąc autorefleksję grupy na temat powielania stereotypów, korzeni i narodowego genu narzekania.

"Kazik Staszewski powiedział kiedyś o kawałku '12 groszy', że to jego zlew werbalny. Myślę, że to określenie bardzo dobrze pasuje również do zwrotek chłopaków" - mówi o utworze Bartosz Owczarek, którego poza Chodnikovem mogliście usłyszeć z raperem Iggy'm Not Popem czy projektem Dobry Wieczór.

Reklama

Clip Chodnikov Dziki Wschód feat. Rajka

Kontrą do przekazu płynącego ze zwrotek, jest śpiewany przez Małgorzatę Szypurę refren. Gosia, czyli Rajka, podobnie jak Chodnikov, debiutowała wydawniczo w 2020 roku, swoim solowym albumem pt. „Śniło mi się, że”, którego styl określa jako miau-miau rock. Dębnicki kolektyw po raz pierwszy zdecydował się podjąć współpracę z innym artystą, zarówno w warstwie melodycznej jak i lirycznej, czego wypadkową jest trudny do sklasyfikowania stylistycznie utwór.

"Pomysł o nawiązaniu współpracy z Rajką wyszedł spontanicznie po jednym z jej koncertów i już tego samego wieczoru byliśmy z Gosią umówieni, że napisze i zaśpiewa nam refren. To był strzał w dziesiątkę" - tłumaczy związany ze Sceną Perspektywa Adam Szwajcowski, który w Chodnikovie odpowiedzialny jest za muzykę i produkcję.

Wideo Chodnikov - Mordo, leżę

Utwór wraz z klipem jest już dostępny w serwisie YouTube oraz we wszystkich serwisach streamingowych.