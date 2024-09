Rok temu Elton John zakończył pożegnalną trasę koncertową "Farewell Yellow Brick Road" . Wówczas zapowiadał, że zamierza rozstać się ze sceną, jednak nie z tworzeniem muzyki, co wynika z chęci poświęcenia się swojej rodzinie - mężowi i dwójce synów.

"Elton i ja skończyliśmy pracę nad albumem, który ukaże się niebawem. Wolałbym nie zdradzać zbyt wielu szczegółów, dostałem surowy zakaz. Mogę jedynie powiedzieć, że płyta jest już gotowa" - powiedział Taupin podczas eventu The Other Songs Live w Londynie.

Warto dodać, że ostatnim albumem Eltona Johna jest "The Lockdown Sessions" z 2021 roku. W ramach wydawnictwa piosenkarz zaprosił do współpracy wiele światowych nazwisk, m.in. Dua Lipę, Miley Cyrus czy Steviego Wondera.

"Wokół jest mnóstwo świetnych piosenkarek. To było lato wielkich wokalistek i autorek tekstów. Sabrina Carpenter, Billie Eilish, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Charli XCX i Gracie Abrams - one rządzą. Nagrały płyty, na których są naprawdę dobre piosenki i przyniosły ludziom wiele radości. Te utwory są naprawdę dobre, więc cieszyłbym się, gdybym mógł zaśpiewać z którąkolwiek z tych osób" - wyjawił wokalista.

Gwiazdor w ciepłych słowach wypowiadał się przede wszystkim o Taylor Swift, która w ciągu ostatnich miesięcy podbiła świat trasą koncertową "The Eras Tour" oraz krążkiem "The Tortured Poets Department": "To świetna autorka tekstów, świetna artystka i fenomen. Nie widziałem takiego zjawiska od czasów Beatlesów. Ona daje z siebie wszystko, więc życzę jej powodzenia".