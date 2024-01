Chcą wyjaśnić aferę wokół wyboru Blanki na Eurowizję. Jest apel do nowych władz TVP

Oprac.: Daniel Kiełbasa Wiadomości

Czy po zmianie władz w TVP, uda się wyjaśnić wszystkie nieprawidłowości związane z wyborem Blanki na reprezentantkę Polski na Eurowizji? Na to liczy stowarzyszenie OGAE Polska, które zaapelowało ponownie o wyjaśnienie sprawy i opublikowanie dokładnych wyników związane z głosowaniem w preselekcjach. Przypominamy, o co chodzi w aferze dotyczącej krajowych eliminacji do Eurowizji.

Blanka pojechała na Eurowizję w 2023 jako reprezentantka Polski. Do dziś nie znamy szczegółów eliminacji /Radosław Nawrocki /Agencja FORUM