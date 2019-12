"Chada: Jesteś legendą": Utwór "Niesiemy prawdę" w interpretacji Zeusa i DonGURALesko

W sieci pojawił się nowy teledysk do utworu "Niesiemy prawdę". Oryginał pochodzi z albumu Tomasza Chady "WGW".

Tomasz Chada zmarł w 2018 roku /materiały prasowe

W ramach projektu "Chada: Jesteś legendą" utwór "Niesiemy prawdę" zinterpretowali DonGURALesko, John Mojo, Zeus oraz FreshPolakke. Za oprawę muzyczną odpowiadał Matheo.

Clip DonGURALesko Niesiemy Prawdę (Chada: jesteś legendą)

W 2019 roku ukazały się dwie płyty związane z upamiętnieniem zmarłego rapera.

"Pozycja obowiązkowa dla fanów Tomka Chady" - tak albumy, na których znajdziemy utwory Chady zapowiadał ich wydawca Step Records.

Pierwsze wydawnictwo to ścieżka dźwiękowa do filmu "Proceder" ( posłuchaj utworu "Proceder" Chady! ), opowiadającego o życiu i niewyjaśnionej śmierci Tomasza Chady.

"Na albumie znajdują się starannie wyselekcjonowane utwory warszawskiego rapera, które w całości tworzą swoiste 'the best of Chada'. Pracując nad tym albumem, staraliśmy się spojrzeć na twórczość Tomka przekrojowo, dlatego obok jego najbardziej ikonicznych kawałków, znalazło się również miejsce dla tych nieco mniej rozpoznawalnych, nierzadko pochodzących z początków jego kariery" - czytamy w zapowiedzi Step Records.



To jednak nie wszystko. Do sprzedaży trafił też drugi album "Chada: Jesteś Legendą", na której 40 raperów i 20 producentów zinterpretowało dobrze znane numery warszawskiego MC.



"Jeden z najbardziej wymagających projektów w historii Step Records już niebawem ujrzy światło dzienne! Przez ostatnie kilkanaście miesięcy opolska wytwórnia pracowała nad wyjątkowym albumem 'Chada: Jesteś Legendą'. To dwupłytowa kompilacja, na której zarówno przedstawiciele starej jak i nowej szkoły w autorski sposób interpretują utwory śp. Tomka Chady. Na limitowanym, numerowanym wydaniu albumu znajdzie się blisko 30 premierowych utworów nagranych przez reprezentantów polskiej sceny rapowej" - czytamy.



Pierwszym singlem promującym album był numer "Operacja Prawda" ( posłuchaj! ) w wykonaniu Kaczego i Nizioła.

Część dochodów ze sprzedaży biletów na "Proceder" oraz z zakupionych albumów zostanie przekazana niepełnosprawnym ze stowarzyszenia Prometeus, których wspierał Chada.

39-letni Tomasz Chada zmarł 18 marca 2018 roku w szpitalu psychiatrycznym w Rybniku. Trafił tam po tym, gdy w innej placówce na oddziale ortopedycznym (przebywał tam z urazem kręgosłupa; efekt skoku z trzeciego piętra pod wpływem środków odurzających) wszczął awanturę.

Oficjalną przyczyną śmierci gwiazdora było zatrzymanie akcji serca, jednak okoliczności śmierci rapera wciąż budzą mnóstwo wątpliwości.

Sprawą niewyjaśnionej śmierci Chady zajęła się prokuratura. Śledztwo prowadzone jest pod kątem niedopełnienia obowiązków i ewentualnego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy policji, a także pracowników szpitali.

Wstępna sekcja zwłok wykluczyła śmierć rapera w wyniku działań funkcjonariuszy. W marcu 2019 roku Prokuratura Rejonowa w Mysłowicach potwierdziła, że śledztwo w sprawie zostało umorzone.