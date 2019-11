Chada i "Proceder": Niepublikowany utwór "Zwykły facet" [TEKST]

Wytwórnia Step Records pokazała niepublikowany wcześniej utwór Tomasza Chady.

Chada zmarł w wieku 39 lat /materiały prasowe

Utwór zaprezentowano w związku z premierą filmu "Proceder" i dwóch albumów: "Chada: Jesteś legendą" i "Proceder: Żyj aż do bólu (Muzyka z filmu)".

Clip Chada Zwykły facet

Za produkcję i podkład do "Zwykłego faceta" odpowiada RX. Ujęcia z filmu zostały użyczone przez Global Studio - producenta filmu "Proceder". Montażem zajęła się ekipa filmowa Tocannes.

Album "Chada: Jesteś legendą" został nagrany przez ponad 40 raperów i 20 producentów. Składa się z dwóch płyt CD i bonusów. Na kompilacji przedstawiciele starej i nowej szkoły hip hopu interpretują utwory tragicznie zmarłego Tomka Chady.

Z kolei "Proceder: Żyj aż do bólu (Muzyka z filmu)" to soundtrack z produkcji opowiadającej o życiu Chady. Na albumie znajdują się starannie wyselekcjonowane utwory warszawskiego rapera, które, jak twierdzi wytwórnia, w całości tworzą swoiste "the best of Chada". Obok najbardziej ikonicznych kawałków, znalazło się również miejsce dla tych nieco mniej rozpoznawalnych, nierzadko pochodzących z wcześniejszych etapów jego kariery.

Film "Proceder" trafił do kin dzisiaj. Tomasz Chada był chłopakiem z blokowisk z duszą poety. Zginął w niewyjaśnionych okolicznościach, zostawiając fanów i dziewczynę.

"Teksty Chady nie są znakiem wieśniacko-popowej poetyki. Może jego zwrotki były proste, ale za każdym razem wypełniał je symboliką, która świadczyła o tym, że literatura i poezja nie były mu obce" - wspominał w jednym z wywiadów reżyser filmu, Michał Węgrzyn.

"W szczery sposób opowiadał o sprzecznościach i paradoksach, które kłębiły się w jego głowie. I nazywał swoje wszystkie wewnętrzne demony po imieniu" - dodaje.

Reżyser filmu podkreśla, że pomysł na dokument wyszedł od samego rapera. "'Proceder' był pomysłem Tomka Chady. On sam rozpoczął pracę nad scenariuszem już dziesięć lat temu, traktując ten projekt jako rodzaj testamentu" - tłumaczy Węgrzyn.

"Sam proces wyglądał tak, że Maciej Chwedo - kuzyn Tomka, przez lata wysłuchiwał i nagrywał jego wspomnienia. Razem tworzyli podwaliny pod film, który miał powstać jeszcze za jego życia".

Wideo "Proceder" - oficjalny zwiastun

Tytuł filmu nie jest przypadkowy. "Proceder" to także nazwa pierwsze albumu Chady.

Reżyserem filmu jest Michał Węgrzyn, znany m.in. z dokumentów "Zaszumiał, Powiał" i "Zaszumiał, Pomruczał", a także z seriali takich jak "Klan" czy "Na sygnale". Muzykę do dokumentu stworzył Rafał "RX" Sielawy, który wcześniej produkował podkłady dla Chady.

Tomasz Chada zmarł 18 marca 2018 roku. Cztery dni wcześniej wyskoczył z okna na trzecim piętrze bloku i z urazem kręgosłupa został przewieziony do szpitala w Mysłowicach. 18 marca ze względu na agresywne zachowanie znalazł się w szpitalu psychiatrycznym w Rybniku, gdzie zmarł na izbie przyjęć podczas badań. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie jego śmierci.