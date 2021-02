Celine Dion promuje syna. RC Angelil wypuścił EP-kę "CasiNo.5"

W okolicach swoich 20. urodzin pierwszą EP-kę "CasiNo.5" wypuścił RC Angelil. Pod tym szyldem swoje hiphopowe utwory prezentuje René-Charles Angélil, najstarszy syn Céline Dion.

René-Charles Angélil w czerwcu 2019 r. /Marc Piasecki/GC Images /Getty Images

Céline Dion w grudniu 1994 roku wzięła ślub z René Angélilem, który od początku kariery był jej menedżerem. Kanadyjczyk odkrył talent młodziutkiej Céline, gdy ta miała zaledwie 12 lat.

Ich związek na stopie prywatnej rozpoczął się w 1988 r. Początkowo para musiała mierzyć się z zarzutami, że dzieląca ich różnica wieku (26 lat) jest zbyt duża. Później te głosy ucichły, a Céline i René byli ze sobą do jego śmierci 14 stycznia 2016 roku. Menedżer zmarł na dwa dni przed swoimi 74. urodzinami, w Las Vegas. Mąż Celine Dion od lat walczył z rakiem gardła. To dla niego kanadyjska gwiazda tymczasowo przerywała karierę.

Angelil miał z Dion trzech synów: 20-letniego obecnie René-Charles'a oraz bliźniaki Nelsona i Eddy'ego (10 l.).



"Muszę powiedzieć, że nadal czuję się, jakbym była najszczęśliwszą kobietą na świecie, ponieważ umawiałam się z najlepszym mężczyzną na świecie - ojcem moich dzieci" - mówiła "Entertainment Tonight" wokalistka.

Zdjęcie Céline Dion i René-Charles Angélil w grudniu 2009 r. / James Devaney/WireImage / Getty Images

Świętujący 25 stycznia swoje 20. urodziny René-Charles Angélil właśnie wypuścił swoją debiutancką EP-kę "CasiNo.5" pod szyldem RC Angelil.

Hiphopowy materiał zawiera pięć utworów: "Mamba Mentality", "Money, Thrills, and Rest", "NO Ls", "GG4" (feat. PAKKA) i "LV". EP-ka trafiła do serwisów streamingowych.

"Jestem tak ogromnie dumna z mojego syna. Moja miłość do niego jest tak silna. To porusza mnie tak mocno, że doskonalenie jego pasji jest również moje" - napisała Céline Dion.

René-Charles Angélil pierwsze muzyczne sukcesy odniósł w 2018 r. w rodzinnej Kanadzie. Wówczas jego piosenki "Catwalks" i "Loft Music" znalazły się na czele kanadyjskiej listy SoundCloud R&B.



