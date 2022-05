Celine Dion to wokalna potęga, niekwestionowana gwiazda współczesnej muzyki, ikona mody, kochana przez miliony fanów na wszystkich kontynentach. Pod koniec lat 90. zupełnie zdominowała światowe listy przebojów. Jest jedną z najczęściej nagrywających wokalistek i zarazem najbardziej poszukiwanych, a jej piosenki wciąż biją rekordy popularności.

Do najbardziej rozpoznawalnych przebojów i jednocześnie najczęściej odtwarzanych piosenek Celine Dion należy "My Heart Will Go On" - stworzone specjalnie do obsypanej Oscarami kasowej produkcji "Titanic" z Kate Winslet i Leonardo DiCaprio w rolach głównych. Słowa do utworu napisał Will Jennings, a muzykę skomponował James Horner. I to oni w tajemnicy przed reżyserem zaczęli tworzyć utwór wieńczący film.

17 grudnia 1994 wzięła ślub z starszym od niej o 26 lat René Angélilem. Angelil zmarł 14 stycznia 2016 roku. Małżeństwo doczekało się trójki synów: René Charlesa (2001) oraz bliźniaków Eddy’ego i Nelsona (2010).

Z okazji obchodzonego w Stanach Zjednoczonych Dnia Matki, piosenkarka opublikowała zdjęcie z wszystkimi synami.

Przy okazji napisała o pochodzących z Ukrainy matkach, które straciły swoje dzieci lub żyją w strachu o ich życie.

"W tym Dniu Matki czuję się bardzo szczęśliwa, że mogę być z moimi dziećmi. Myślę o matkach na Ukrainie i na całym świecie, które straciły swoje dzieci... i o tych matkach, które ciągle martwią się, jak zapewnić swoim dzieciom bezpieczeństwo... i o tych matkach, które poświęcają każdą część swojej energii, aby tylko zapewnić swoim dzieciom podstawowe potrzeby życiowe" - napisała gwiazda.

"Te matki są naprawdę odważne i im wszystkim dedykuję ten Dzień Matki. Modlimy się, aby znalazły spokój i pocieszenie dla swoich rodzin" - czytamy dalej.

Celine Dion - nowe daty koncertów w Polsce:

Europejskie koncerty w ramach trasy "Courage World Tour" zaplanowane od 25 maja do 24 września 2022 roku odbędą się od 24 lutego do 4 października 2023 roku

Celine Dion w dalszym ciągu kontynuuje leczenie w związku ze swoimi zdrowotnymi dolegliwościami. Gwiazda jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa zdążyła zaśpiewać na ponad 50 koncertach.

Bilety zakupione na koncerty zachowują ważność na nowe terminy w 2023 roku. W celu uzyskania dalszych informacji, posiadacze biletów powinni skontaktować się z punktem zakupu.

Nie ujawniono, dlaczego u Dion doszło do problemów ze zdrowiem. Drżenie mięśni to nieprzyjemna przypadłość, do której doprowadzić m.in. brak niektórych pierwiastków w organizmie (przykładowo magnezu lub potasu), a ich utrata wiąże się z odwodnieniem, przepracowaniem i stresem.

Daty polskich koncertów wokalistki:

12.03.2023 - Łódź, Atlas Arena

14.03.2023 - Kraków, Tauron Arena.