Cayra przez koronawirusa nie może koncertować. Otworzy gabinet medycyny estetycznej

Discopolowa wokalistka Edyta "Cayra" Przytulska podczas przymusowej przerwy od koncertowania zajęła się spełnianiem swojego marzenia. Wolny czas wykorzystała na zdobycie wiedzy z kosmetologii i medycyny estetycznej.

Cayra planuje otwarcie własnego salonu kosmetycznego /Artur Zawadzki / Reporter

Cayra znana jest z przebojów "Daj mi siebie" ( posłuchaj! ), "Od nowa" i "Ostatnie odliczanie" z Alchemist Project (ponad 3,6 mln odsłon).

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cayra Od nowa

Edyta Przytulska jest też wokalistką grupy Groovebusterz ( zobacz klip! ), a na koncie ma współpracę z m.in. Michałem Milowiczem, Borixonem, Trzecim Wymiarem, Nowatorem, Teką i East Clubbers.

"Medycyną estetyczną interesowałam się od dawna, ale dopiero teraz w czasie pandemii, znalazłam chwilę by wdrożyć się w jej tajniki na tyle, by zdobyć kwalifikacje do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających na ludziach" - zdradza "Super Expressowi" Cayra.

Wokalistka ma w planach otwarcie własnego gabinetu.

Nie rezygnuje jednak z kariery w świecie disco polo. We współpracy z Alchemist Project wypuściła teledysk do nowej piosenki "Dajemy do pieca".

Clip Cayra Dajemy do pieca - vs Alchemist Project