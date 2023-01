Cattle Decapitation po nagraniach nowej płyty "Terrasite"

Nową płytę grind / deathmetalowego kwintetu z San Diego wyprodukował ponownie rodzimy fachowiec Dave Ottero. Cattle Decapitation po raz kolejny skorzystali też z usług amerykańskiego artysty Wesa Benscotera, który zaprojektował okładkę 10. longplaya podopiecznych Metal Blade Records.

Album "Terrasite" będzie mieć swą premierę 12 maja. Materiał zadedykowano zmarłemu w 2022 roku Gabe'owi Serbianowi, byłemu gitarzyście Cattle Decapitation, muzykowi znanemu również z formacji The Locust .

"Death Atlas", poprzednia płyta Amerykanów, trafiła na rynek pod koniec 2019 roku. Promował ją teledysk do utworu "Bring Back The Plague", który możecie zobaczyć poniżej:

Clip Cattle Decapitation Bring Back the Plague

Cattle Decapitation - program albumu "Terrasite" (tracklista):

1. "Terrasitic Adaptation"

2. "We Eat Our Young"

3. "Scourge Of The Offspring"

4. "The Insignificants"

5. "The Storm Upstairs"

6. "...And The World Will Go On Without You"

7. "A Photic Doom"

8. "Dead End Residents"

9. "Solastalgia"

10. "Just Another Body".