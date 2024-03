Nagrana "Into The Realm", które odbyły się w jednym z opuszczonych filadelfijskich kościołów, koordynowali Davis M. Shubs i Thomas Johnsen. Miks wykonał Rafferty Jennings Swink, a mastering J. J. Golden. Autorem okładkowego zdjęcia jest Ronnie Lanzilotta.

Debiut Castle Rat będzie mieć swą premierę 12 kwietnia w barwach amerykańskiej King Volume Records (CD w digipacku, na winylu i kasecie, drogą elektroniczną).



Wyjaśnijmy, że na czele powstałego w 2019 roku i wywodzącego się z nowojorskiego Brooklynu Castle Rat stoi grająca na gitarze wokalista Riley Pinkerton McCurry alias Rat Queen, której zespół para się klasycznym doom metalem ubranym w fantastyczne opowieści i średniowieczne legendy.

Teledysk do "Fresh Fur", najnowszego z serii singli pilotujących pierwszy album Castle Rat, możecie zobaczyć poniżej:

Castle Rat - szczegóły longplaya "Into The Realm" (tracklista):

1. "Dagger Dragger"

2. "Feed The Dream"

3. "Resurrector"

4. "Red Sands"

5. "The Mirror"

6. "Cry For Me"

7. "Realm"

8. "Fresh Fur"

9. "Nightblood".