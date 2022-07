Carlos Santana był właśnie (5 lipca) na scenie w Michigan. 74-latek wykonywał utwór "Joy" ( zobacz! ), który zapowiedział jako "mistyczna muzyka lecznicza, która ma uzdrowić świat zainfekowany strachem". Nagle osunął się na ziemię. Koncert przerwano, a pracownicy i zespół medyczny ruszyli na ratunek.

Słychać jak uczestnicy krzyczą, by podać mu zimną wodę, a gitarzysta choć początkowo w szoku kurczowo trzyma swoją gitarę, to po chwili sięga po wodę i trzęsącymi się rękami pije kolejne łyki.

Wkrótce gitarzysta został zasłonięty kurtyną, przez którą nie było widać dalszych poczynań jego ekipy. Ze sceny wywieziono go przy aplauzie publiczności. Na nagraniach widać, jak opuszczając ją macha do publiczności.

Wideo