Carlos Santana ujawnił, że w ub. sobotę poprosił swoją żonę, aby zawiozła go do szpitala, ponieważ odczuwał bóle w klatce piersiowej. Od 2010 r. żoną legendarnego gitarzysty jest młodsza o 12 lat Cindy Blackman, perkusistka jego grupy Santana, znana też z wieloletniej współpracy z Lennym Kravitzem.



"Zamierzam teraz zrobić sobie małą przerwę, aby odpocząć i dojść do formy" - powiedział 74-letni artysta.



Prezes firmy muzycznej Universal Tone Management, Michael Vrionis oświadczył, że Santana poddał się "nieplanowej procedurze kardiologicznej", jednak nie ujawnił szczegółów.

Dodał, że artysta, dziesięciokrotny zdobywca nagrody Grammy, ma wznowić występy w styczniu 2022 roku.

W dorobku ma ok. 100 mln sprzedanych płyt, a do jego największych przebojów należą m.in. "Samba Pa Ti", "Black Magic Woman", "Oye Como Va", "Smooth", "Maria Maria" i "The Game of Love".

W październiku tego roku do sprzedaży trafił album "Blesings and Miracles". Po ponad 20 latach gitarzysta ponownie współpracował z wokalistą Robem Thomasem, który śpiewał wcześniej w "Smooth".