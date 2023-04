W 2022 r. Carl Palmer miał być jedną z gwiazd Summer Fog Festival w Warszawie. Ostatecznie święto dla fanów rocka progresywnego zostało wówczas odwołane, gdy perkusista z powodów zdrowotnych przełożył całą europejską trasę koncertową.

Pod koniec ub.r. legendarny rockman wrócił na scenę pod szyldem "Welcome Back My Friends - The Return of Emerson, Lake & Palmer". Z pomocą nowoczesnej technologii muzyk na żywo grał do odtwarzanych partii nieżyjących już muzyków słynnej supergrupy Emerson, Lake & Palmer , czyli Grega Lake'a (wokal, bas, gitara) i Keitha Emersona (instrumenty klawiszowe). Przypomnijmy, że Emerson i Lake zmarli w 2016 r. w odstępstwie kilku miesięcy (pierwszy, zmagający się z depresją i poważnymi problemami zdrowotnymi, popełnił samobójstwo; z kolei Lake chorował na raka).

Projekt w lipcu wróci na scenę na 10 koncertów w USA. Palmera na żywo wspierać będą jego muzycy: Paul Bielatowicz (gitara, wokal) i Simon Fitzpatrick (bas, Chapman stick).

Tym większym zaskoczeniem były najnowsze informacje od 73-letniego obecnie muzyka. W mediach społecznościowych pokazał on zdjęcia ze szpitalnego łóżka.

"Carl przeszedł udaną procedurę ablacji w celu przywrócenia rytmu zatokowego, ponieważ wcześniej cierpiał na migotanie przedsionków" - czytamy.

Przedstawiciele muzyka przekazali podziękowania dla opiekującego się nim personalu szpitala w Londynie, gdzie przeszedł zabieg.

Kim jest Carl Palmer?

"Rolling Stone" uznał artystę za jednego z dziesięciu najważniejszych perkusistów wszech czasów. Otrzymał kilkadziesiąt innych nagród i wyróżnień od profesjonalnych magazynów muzycznych oraz światowych stowarzyszeń muzyków. Od początku kariery muzyka, sprzedano ponad 50 mln egz. płyt, na których grał.

Pod koniec lat 60. wszedł w skład grupy The Crazy World of Arthur Brown, z której przeszedł do Atomic Rooster. W lecie 1970 r. perkusista połączył siły z Gregiem Lake'em (wówczas w King Crimson) i Keithem Emersonem (The Nice).

Po pierwszym rozpadzie ELP w 1980 r. perkusista znalazł się w składzie kolejnej supergrupy - tym razem była to Asia , z którą odnosił spore komercyjne i artystyczne sukcesy.