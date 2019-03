Cardi B u boku Jennifer Lopez w filmie "Hustlers"

Cardi B, Lili Reinhart, Keke Palmer i Julie Stiles dołączyły do obsady filmu "Hustlers". Przypomnijmy, że główną rolę w produkcji otrzymała Jennifer Lopez.

Cardi B i Jennifer Lopez znów łączą siły /Ferrari Press / East News

Film "Hustlers" wyreżyseruje Lorene Scafaria. Fabuła filmu bazuje na artykule z "The New York Times" pt. "The Hustlers at Scores" i opowiadać będzie ona o grupie striptizerek manipulujących bogatymi bankierami z Wall Street.

Akcja produkcji rozgrywać będzie się w 2008 roku, krótko po wybuchu kryzysu finansowego w Stanach Zjednoczonych.

W roli głównej zobaczymy Jennifer Lopez. "Nie ma drugiej aktorki, która bardziej uosabiałaby tę silną i barwną bohaterkę. Od początku myśleliśmy o niej. To pieprzona Jennifer Lopez" - komentowała wybór wokalistki do roli Scafaria.

Podczas rozmowy z Ellen DeGeneres piosenkarka przyznała, że aby przygotować się do roli rozpoczęła nową dietę i wdrożyła nowy program treningowy.



W marcu 2019 roku ujawniono kolejne gwiazdy produkcji. W filmie wystąpią Lili Reinhart, Keke Plamer, Julie Stiles oraz raperka Cardi B. Będzie to debiut gwiazdy w pełnometrażowej produkcji.

Serwis Variety podał, że do obsady trafić mogą również tancerka Mette Towley oraz Trace Lysette.

"Jestem podekscytowana możliwością pracy z tak dynamiczną grupą kobiet. Jestem wdzięczna, że udało się dopiąć nam tak silną obsadę i nie mogę doczekać się rozpoczęcia zdjęć" - stwierdziła reżyserka "Hustlers".

Przypomnijmy, że drogi Jennifer Lopez i Cardi B zeszły się już nieco wcześniej. Wokalistka i raperka wraz DJ Khaledem nagrały wspólnie numer "Dinero" (93 miliony wyświetleń).



Warto dodać, że Cardi B zanim zaczęła podbijać listy przebojów, pracowała jako striptizerka.

"Striptiz uratował mi życie" - to jeden z najczęściej powielanych przez media cytatów dotyczących raperki. Dzięki zarobionym w klubie pieniądzom przyszła gwiazda mogła uniezależnić się finansowo i wrócić do szkoły, jednak aby utrzymała się w branży musiała zdecydować się na operacje plastyczne.

"Przed rozpoczęciem pracy striptizerki, byłam bardzo zadowolona z tego, jak wyglądałam. Myślałam, że mam fajne ciało i twarz. Gdy zaczęłam tańczyć, poczułam się niepewnie. Myślałam, że jeżeli nie będę mieć dużych piersi, nie zarobię więcej (...). W klubie jesteś niewidzialna, gdy nie masz dużych pośladków i biustu " - mówiła.

Obecnie Cardi B to jedna z najpopularniejszych raperek na całym świecie, a jej debiut "Invasion of Privacy" okazał się sukcesem komercyjnym w Stanach Zjednoczonych.

W 2018 roku raperka podpisała również kontrakt z agencją aktorską. Nieoficjalnie mówiło się wtedy, że Cardi skieruje karierę w innym kierunku, a by móc opiekować się córką.

"Jednym z ważniejszych powodów, dla których chce to zrobić, jest przekonanie, że skupienie się na aktorstwie pozwoli być jej mamą na pełen etat" - spekulowano.



