Cardi B planuje kolejne dziecko. Kiedy urodzi?

Cardi B ma już bardzo jasne i sprecyzowane plany na najbliższą przyszłość, którymi podzieliła się niedawno z fanami na Instagramie. Wśród nich jest nie tylko rozwój muzycznej kariery, ale drugie dziecko, które gwiazda chce urodzić zaraz po kolejnej trasie koncertowej.

Cardi B jest jedną z najpopularniejszych raperek i najbardziej zapracowanych gwiazd muzycznego show biznesu.



Nagrana w 2018 roku jej pierwsza studyjna płyta "Invasion of Provacy" odniosła ogromny sukces, a Cardi wspięła się niemal na sam szczyt muzycznego świata. Liczne nominacje i nagrody, współprace z innymi popularnymi gwiazdami, duże trasy koncertowe i występy na największych festiwalach muzycznych - wydawałoby się, że bardzo szybko raperka osiągnęła niemal wszystko. Cardi nie poszła jednak za ciosem i postanowiła nieco zwolnić, by urodzić dziecko i zająć się jego wychowaniem.



Raperka szybko wróciła jednak na scenę, a macierzyństwo na tyle jej służy, że marzy już o kolejnym potomku.

Aktualnie Cardi B pracuje nad swoją drugą studyjną płytą. Jej finalizacja i wydanie, oraz promocja podczas wielkiej trasy koncertowej, to jednak nie jedyne plany raperki na najbliższą przyszłość. Swoje zamiary zdradziła fanom, którzy śledzą ją na Instagramie.



"Pracuję nad moim albumem, mam już dwie piosenki, właściwie mam trzy, ale nie jestem pewna co do jednej z nich. Pracuję nad tym, a potem chcę ćwiczyć, trenować przed moją trasą i przygotować się do mojego pieprz*** tournee, a po trasie chcę mieć dziecko. Chcę mieć drugie dziecko".



Fani cieszą się z zapowiadanej nowej muzyki Cardi, mają jednak obawy, że druga ciąża spowoduje, że ich idolka postanowi zrobić przerwę w karierze.