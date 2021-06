Carcass: Nowa data premiery albumu "Torn Arteries"

Liverpoolski Carcass ujawnił nową datę premiery pierwszej od ośmiu lat płyty.

Grupa Carcass niedługo wyda nowy album

Przypomnijmy, że album "Torn Arteries" miał się pierwotnie ukazać 7 sierpnia 2020 roku, jednak z powodu pandemii koronawirusa plany te musiały ulec zmianie. Na otarcie łez pod koniec października tego samego roku Anglicy wypuścili EP-kę "Despicable".

Ostatecznie nowy longplay brytyjskich pionierów grindcore'u i death metalu trafi na rynek 17 września.

Okładkę "Torn Arteries", nawiązującą do pamiętnych groteskowo-makabrycznych kolaży zdobiących "Reek Of Putrefaction" i "Symphonies Of Sickness", dwie pierwsze płyty Carcass z końca lat 80., zaprojektował ceniony w świecie muzyki metalowej, krakowski artysta Zbigniew M. Bielak.

"Torn Arteries" dostępna będzie w wersji CD, na kasecie, cyfrowo, jako podwójny album winylowy oraz w zestawie (dwa winyle plus CD), a wszystko to w barwach niemieckiej Nuclear Blast Records.

Wraz z ogłoszeniem nowej daty premiery, Carcass opublikowali "Kelly's Meat Emporium", drugi po - wypuszczonym już pod koniec 2019 roku - "Under The Scalpel Blade" singel z "Torn Arteries". Możecie go sprawdzić poniżej:

Wideo CARCASS - Kelly's Meat Emporium (OFFICIAL VISUALIZER VIDEO)

Oto program albumu "Torn Arteries":

1. "Torn Arteries"

2. "Dance Of Ixtab (Psychopomp & Circumstances March No. 1)"

3. "Eleanor Rigor Mortis"

4. "Under The Scalpel Blade"

5. "The Devil Rides Out"

6. "Flesh Ripping Sonic Torment Limited"

7. "Kelly's Meat Emporium"

8. "In God We Trust"

9. "Wake Up And Smell The Carcass / Caveat Emptor"

10. "The Scythe's Remorseless Swing".