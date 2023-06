Póki co wiadomo, że tytuł 16. studyjnej płyty Kanibali brzmieć będzie "Chaos Horrific". Jego premierę - tradycyjnie w barwach Metal Blade Records - zaplanowano na 22 września. Okładkę nowego albumu grupy zaprojektował amerykański artysta Vincent Locke, który od ponad trzech dekad współpracuje z Cannibal Corpse .



"Chaos Horrific" będzie drugim - po "Violence Unimagined" z 2021 roku - longplayem Cannibal Corpse z udziałem Erika Rutana, wcześniej producenta kilku płyt zespołu, lidera Hate Eternal i byłego gitarzysty Morbid Angel , który wstąpił w szeregi Kanibali trzy lata temu.



Reklama

W sieci pojawił się właśnie "Blood Blind", nowy utwór Cannibal Corpse, którego możecie posłuchać poniżej:

Wideo Blood Blind

Cannibal Corpse - szczegóły albumu "Chaos Horrific" (tracklista):

1. "Overlods Of Violence"

2. "Frenzied Feeding"

3. "Summoned For Sacrifice"

4. "Blood Blind"

5. "Vengeful Invasion"

6. "Chaos Horrific"

7. "Fracture And Refracture"

8. "Pitchfork Impalement"

9. "Pestilential Rictus"

10. "Drain You Empty".

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cannibal Corpse Make Them Suffer