Camila Cabello pokazuje niepublikowany fragment teledysku "Havana"

​Camila Cabello opublikowała niepokazywany wcześniej fragment sceny tanecznej z jej teledysku do przeboju "Havana".

"Havana" to singel promujący debiutancki album Camili Cabello. Była członkini Fifth Harmony nagrała tę piosenkę z Young Thugiem.

Teledysk do tej piosenki w ciągu niespełna doby od premiery zanotował ponad osiem mln odtworzeń. Za reżyserię odpowiada wielokrotnie nagradzany (11 statuetek MTV Video Music Awards) Dave Meyers, pracujący z m.in. Pink, Kelly Clarkson, Katy Perry, Kendrickiem Lamarem, Bebe Rexhą, Janet Jackson, Rihanną, Missy Elliott, Avril Lavigne, Davidem Guettą, Justinem Bieberem, Britney Spears, Shakirą, Celine Dion i Mariah Carey.

W klipie "Havana" występują m.in. youtuberka Lele Pons, aktor Noah Centineo (główna rola w serialu "The Fosters") i LeJuan James.

Teraz Camila Cabello podzieliła się z fanami niepublikowanym wcześniej fragmentem tanecznej sceny z teledysku.

"Nie chciałam tego publikować, ponieważ nigdy nie ćwiczyłam profesjonalnego tańca i widzę tylko to, co mogłabym zrobić lepiej, kiedy oglądam swoje klipy. Zaczęłam tańczyć dopiero kilka lat temu i do wtedy zawsze mówiłam w wywiadach, ze mam dwie lewe stopy" - napisała wokalistka, dodając, że dzięki tańcowi zyskała więcej pewności siebie.

