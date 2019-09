Camila Cabello pokazała klucz do swojego serca. Gwiazda zapowiada nowy projekt

Camila Cabello opublikowała w mediach społecznościowych zapowiedzi nowego projektu muzycznego. Zwiastuny są bardzo enigmatyczne, wokalistka nie zdradziła, czy będzie to nowy singel, nowy album, czy może jeszcze coś innego.

Camila Cabello zapowiedziała nowy muzyczny projekt /Jim Spellman/FilmMagic /Getty Images

Camila Cabello to popularna wokalistka o kubańskich korzeniach, która solową działalność rozpoczęła w 2017 roku, a dziś znajduje się w gronie najbardziej rozpoznawalnych gwiazd na świecie. W 2018 roku debiutowała albumem "Camila".



Teraz gwiazda zapowiedziała kolejny muzyczny projekt. W swoich mediach społecznościowych opublikowała tajemnicze materiały, które zwiastują coś nowego. Gwiazda nie zdradziła jednak, czy będzie to nowy singel, album, czy może jeszcze coś innego.



W materiale zatytułowanym "Welcome To The World Of Romance" pojawia się informacja, że pierwsza jego część zostanie zaprezentowana 5 września.



Do sieci trafiło także nagranie, w którym gwiazda opowiada o miłości - "What Do I Know About Love?".



"Co wiem o miłości? Może nic. I dlatego właśnie to jest wszystko" - mówi w filmie Cabello.



"Chcę, żeby moje życie było dziełem sztuki, a piosenki, które piszę aparatem, którym robię mu zdjęcia. Tak żyję. To jest sztuka" - mówi w końcowej części nagrania gwiazda.



Camila Cabello zaśpiewała ostatnio wraz z Shawnem Mendesem w utworze "Señorita" – piosence, która szybko stała się hitem i do dziś gości na najwyższych pozycjach list przebojów.



Autorami singla są Shawn Mendes, Camila Cabello, Andrew Watt, Benny Blanco, Ali Tamposi, Charli XCX, Jack Patterson oraz Cashmere Cat.

Za produkcję odpowiadają Andrew Watt i Benny Blanco przy współpracy z Cashmere Cat.

Nakręcony w Los Angeles gorący teledysk wyreżyserował wielokrotnie nagradzany Dave Meyers, pracujący wcześniej z m.in. Pink, Kelly Clarkson, Katy Perry, Kendrickiem Lamarem, Bebe Rexhą, Janet Jackson, Rihanną, Missy Elliott, Justinem Bieberem, Britney Spears, Shakirą, Celine Dion i Mariah Carey.

Meyers z Cabello nakręcił klipy do przebojów "Havana" i "Consequences".