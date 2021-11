"Zdecydowaliśmy się zakończyć naszą romantyczną relację, ale nasza miłość do siebie jako ludzi jest silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej" - czytamy w oświadczeniu Camili Cabello i Shawna Mendesa.

"Zaczęliśmy nasz związek jako najlepsi przyjaciele i będziemy dalej najlepszymi przyjaciółmi. Ogromnie szanujemy wasze wsparcie od początku i dalej w przyszłości" - dodali w relacji opublikowanej na Instagramie.

Informacja o rozstaniu gwiazdorskiej pary mocno zaskoczyła fanów. Jeszcze w sierpniu w programie Jimmy'ego Fallona wokalistka o kubańskich korzeniach dementowała pogłoski o zaręczynach, gdy na jej lewej dłoni pojawił się pierścionek.

"Nie wiem nawet, na której dłoni nosi się pierścionek zaręczynowy, więc czasem po prostu zakładam pierścionek na palec" - tłumaczyła wtedy Cabello.

Para zakochała się w sobie w 2019 r. podczas pracy nad przebojem "Señorita", który ma ponad 1,3 miliarda odsłon. Potem ich relacja nabrała rozpędu. Pochodzący z Kanady Shawn Mendes i Camila Cabello wielokrotnie pokazywali się razem, całując i przytulając. Wokalistka podkreślała, ile zawdzięcza swojemu partnerowi, mówiąc m.in. o tym, jak pomaga jej w walce z problemami z odżywianiem.

Urodzona na Kubie piosenkarka i autorka tekstów Camila Cabello wydała swój debiutancki solowy album "Camila" w styczniu 2018 roku, natychmiastowo zdobywając entuzjastyczne recenzje. Album zadebiutował na pierwszym miejscu listy Billboard 200 równolegle z singlem "Havana" ( sprawdź! ), który osiągnął pierwsze miejsce na liście Billboard Hot 100. Camila stała się wówczas pierwszą solową artystką od prawie 15 lat na pierwszym miejscu trzech najważniejszych list przebojów w tym samym tygodniu. Została również najczęściej odtwarzaną artystką w Spotify.

Podczas Video Music Awards 2018 zdobyła nagrody artysta roku i teledysk roku za swój hit "Havana". Pod koniec 2018 roku została nominowana do dwóch nagród Grammy w kategoriach: najlepszy popowy album wokalny za album "Camila" i najlepszy popowy solowy występ za "Havana (Live)". 9-krotnie platynowy hit "Havana" wydany w sierpniu 2017 roku był oficjalnym początkiem jej kariery solowej po czterech latach w zespole Fifth Harmony.

"Havana" stała się najczęściej odtwarzaną piosenką wszech czasów stworzoną przez kobietę oraz numerem jeden na całym świecie. Wydany w styczniu 2018 roku potrójnie platynowy singel "Never Be The Same" znalazł się w pierwszej dziesiątce listy Billboard.



W 2019 roku Cabello wydała singel "Señorita" z Shawnem Mendesem. Utwór zadebiutował na pierwszym miejscu w iTunes na całym świecie i pobił rekord Spotify na największy debiut damsko-męskiego duetu w historii. "Señorita" była najczęściej odtwarzaną piosenką ze wszystkich utworów wydanych na świecie w Spotify w 2019 roku oraz zdobyła nominację do Grammy w kategorii najlepszy występ w duecie/grupie.

W grudniu 2019 Camila wydała swój drugi album studyjny "Romance", który uzyskał status platynowej płyty. Podczas 62. edycji nagród Grammy Camila dała wzruszający występ z utworem "First Man", podczas którego zaśpiewała bezpośrednio do swojego taty siedzącego na publiczności.