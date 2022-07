Calvin Harris zaprasza na imprezę

Premierze towarzyszy oficjalny psychodeliczny teledysk wyreżyserowany przez Emila Nava. Klip w ciągu dwóch dni obejrzano prawie trzy miliony razy.



Nowy singel to pierwsza współpraca między Harrisem a Timberlakiem i Halsey oraz druga z Pharrellem, który wcześniej pojawił się w "Funk Wav Bounces Vol. 1". "Stay With Me". "To utwór gotowy na parkiet - idealny na każdą imprezę" - czytamy.



"Stay With Me" jest następcą utworów "Potion" (z Dua Lipą i Young Thugiem) oraz "New Money" (z udziałem 21 Savage) z nadchodzącego i wyczekiwanego albumu "Funk Wav Bounces Vol. 2", który ukaże się już 5 sierpnia.



Na "Vol. 2" usłyszymy najbardziej rozchwytywanych współczesnych artystów, takich jak: Stefflon Don, Chlöe, Charlie Puth, Pusha T, Shenseea, Tinashe, Normani, Lil Durk, Offset, 6lack, Coi Leray, Busta Rhymes, Donae'O, Latto, Swae Lee, Jorja Smith oraz Snoop Dogg.

Pierwsza część "Funk Wav Bounces", na której pojawili się m.in. Ariana Grande, Big Sean, Katy Perry, Nicki Minaj, Frank Ocean i Khalid, ukazała się pod koniec czerwca 2017 roku.



Przypomnijmy, że Halsey będzie jedną z gwiazdą tegorocznej edycji Kraków Live Festival, który odbędzie się w sierpniu.