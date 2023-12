Całe życie wstydzi się twarzy. Przeszła kolejną operację plastyczną

Sia zasłynęła nie tylko wyjątkową barwą głosu, którą świat poznał w utworze "Titanum", ale też dzięki tajemniczemu wizerunkowi. Podczas występów na żywo pojawiała się w ogromnej blond peruce zasłaniającej twarz. Gwiazda przez lata chciała poprawić swój wygląd m.in. dzięki ćwiczeniom, ale źle miały wpływać na nią leki na tarczyce. Wokalistka, która zmaga się z kompleksami, zdecydowała się przejść zabieg liposukcji, by poczuć się lepiej.

"Wiedzcie, że mam szczęście, posiadając środki, by zmienić mój wygląd i nie chcę, żebyście myśleli, że wzięło się to z diety oraz ćwiczeń" - oświadczyła. Ponadto poprosiła fanów, by modlili się o nią i zbytnio jej nie oceniali, gdyż publiczne oceny bardzo ją niepokoją - przez nie, czuje się źle.

Zdjęcie Sia w październiku tego roku pokazała się bez peruki / Frazer Harrison/Getty Images / Getty Images

To nie pierwszy raz, gdy Sia poddała się takiemu zabiegowi. "People" przypomina, że w 2021 roku przyznała się do odsysania tłuszczu na podbródku i z brzucha. Ostatecznie efekty jej nie zadowoliły, więc porzuciła ten rodzaj działań. To niejedyne zabiegi, jakie przeszła - podczas wręczania nagrody dr Benowi Talei w październiku tego roku, wyznała zgromadzonym, że jest bardzo zadowolona z jego usług, a niedawno wykonał jej "niesamowity lifting twarzy".

