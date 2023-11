Pochodzący z miejscowości Atoka, 39-letni Steven Flockhart, został oskarżony w związku z wydarzeniami z 2019 roku. Flockhart, który na co dzień jest pastorem, miał wyłudzić dane osobowe od jednego z wiernych i zaciągnąć długi na jego nazwisko.

W grudniu 2019 roku były uczestnik "The Voice" skontaktował się z mężczyzną i poprosił go przekazanie mu wrażliwych danych osobowych - co jak przyznał poszkodowany - zrobił z pewnym wahaniem.

Po jakimś czasie mężczyzna otrzymał informację, że jego zdolność kredytowa znacznie się pogorszyła. W raporcie z banku odkrył, że na jego nazwisko założono nową kartę kredytową oraz zadłużono ją na ponad 6 tys. dolarów.



Sam Flockhart miał przyznać się poszkodowanemu, że to on założył wspomniany rachunek na jego nazwisko. Podany numer kontaktowy we wniosku o wydanie karty kredytowej miał należeć bowiem do pastora.

Kim jest Steven Flockhart?

Steven Flockhart to pastor grupy wyznaniowej o nazwie 901 Church, która działa w Milington. Na jego stronie instytucji możemy przeczytać, że Flockhart jest "mocno związany z branżą muzyczną od 12 lat", którą porzucił dla wiary.

"W 2012 roku, po krótkiej przygodzie w 'Idolu', został wybrany jako uczestnik 'The Voice'... Bóg dał mu jasno do zrozumienia, że powinien porzucić karierę muzyczną i zostać pastorem, aby głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa" - czytamy w sylwetce byłego muzyka.

Sam Kościół wydał oświadczenie broniące swojego pastora.

"Choć uważamy, że wspomniane zarzuty nie są poparte dowodami, wierzymy że Bóg oczyści go z zarzutów. (...) Prosimy o modlitwę za naszego pastora i jego rodzinę oraz za serca tych, którzy atakują naszą społeczność i Kościół" - czytamy.