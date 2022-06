Poznał ją dawno temu, spotykał się z nią krótko, ale zapamiętał na zawsze. Tak krótko można opisać to, ile dla Bobby'ego Browna ( posłuchaj! ) znaczy Janet Jackson, z którą spotykał się przez kilka miesięcy na przełomie 1988 i 1989 roku. "Była miłością mojego życia. Co takiego mnie w niej ujęło? Wszystko. Jej delikatny uśmiech, ciało, jej taneczne ruchu, jej niewinny śmiech" - powiedział muzyk w dokumencie "Biography: Bobby Brown", który 30 maja trafił na platformę A&E.

Reklama

Bobbi Kristina Brown: 5. rocznica śmierci córki Whitney Houston i Bobby'ego Browna 1 / 8 Bobbi Kristina urodziła się 4 marca 1993 roku w Livingston w New Jersey. Po jej narodzinach Whitney Houston i Bobby Brown zatrudnili trzy niańki, które kosztowały ich 4000 dolarów miesięcznie. Źródło: Getty Images Autor: Tiffany Rose/WireImage udostępnij

"Uwielbialiśmy swoje towarzystwo. Nasz związek nie trwał jednak długo. Powodem, dla którego ja i Janet zerwaliśmy, było to, że nie mogła być z mężczyzną takim jak ja. Pochodziłem z osiedla domów socjalnych, byłem bandziorem. A jej ojciec (Joe Jackson - przyp. red.) nie pozwoliłby jej być z kimś takim jak ja" - wspomina w filmie Brown. Tuż po ich rozstaniu, Brown na gali Soul Music Train Awards poznał swoją przyszłą żonę, Whitney Houston.

Janet Jackson może mówić o szczęściu, że nie wyszła za mąż za Browna. Uniknęła dramatów, które spotkały Houston. Według fanów Whitney to on doprowadził ją do śmierci, wcześniej uzależniając ją od alkoholu i narkotyków, a także znęcając się nad nią psychicznie i fizycznie.

Sama Jackson szczęścia do mężczyzn raczej nie miała - gwiazda trzykrotnie się rozwodziła. Z ostatnim mężem, katarskim milionerem Wissamem Al Maną, ma syna. Co niezwykłe, została matką w wieku 50 lat. Obecnie nie jest łączona z żadnym mężczyzną.

Bobby Brown od 2007 roku jest żonaty z Alicią Etheredge, która jest także jego menedżerką. Dochowali się wspólnie trojga dzieci. Ciekawe, jak zareagowała na informację, że to nie ona jest jego miłością życia?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Whitney Houston: Nieszczęśliwa super gwiazda Interia.tv