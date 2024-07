Murmuration to grupa, która już kilkakrotnie prezentowała się swoje umiejętności w telewizji. Byli finalistami talent show "World of Dance", w 16. sezonie "Mam talent" we Francji grupa działająca wtedy pod nazwą Sadeck Waff And Mega Unity otrzymała Złoty Przycisk, a ostatecznie skończyła na drugim miejscu.