25-letni Krzysztof Cugowski Jr. to syn byłego wokalisty Budki Suflera z jego drugiego małżeństwa z Joanną. Najmłodszy z braci zaliczył wokalny epizod na rodzinnej płycie "Cugowscy" (posłuchaj singla!), a do pewnego czasu wydawało się, że Chris zwiąże swoją przyszłość przede wszystkim z aktorstwem.



Namawiał go do tego sam ojciec. "Mam nadzieję, że chociaż on będzie robił coś innego, bo wystarczy już trzech Cugowskich na scenie muzycznej" - mówił w 2018 roku w "Dzień dobry TVN" Krzysztof Cugowski.

Chris studiował aktorstwo w Wielkiej Brytanii i wiązał z tym krajem swoją przyszłość zawodową. Oprócz szukania pracy w branży, dorabiał tam pracując w sklepie z eleganckimi garniturami. Jeszcze w 2020 roku Cugowski Junior, który zaliczył niewielki epizod w Netflixowych "Bridgertonach", mówił, że "nie chce być kolejnym bratem, który poszedł w muzykę".

Chris Cugowski debiutuje jako Phero. "Nie jestem święty, a ona lubi moje błędy"

Szersza publiczność mogła poznać Chrisa Cugowskiego jako wokalistę w programie "Twoja twarz brzmi znajomo" w 2021 roku. W 15. serii zajął ostatecznie szóste miejsce, wygrywając dwa odcinki jako Axl Rose z Guns N' Roses i Damiano David z zespołu Maneskin. Na dłuższą chwilę najmłodszy syn Krzysztofa Cugowskiego zniknął jednak z radarów, by teraz rozpocząć solową działalność pod szyldem Phero.

"Moją twórczość inspiruje właśnie to miejsce, jak i muzyka Stanów Zjednoczonych. Artyści tacy jak Jack Garratt, Dominic Fike, Bruno Mars, Post Malone, czy Jacob Collier są dla mnie wzorem standardu do którego dążę w swojej muzyce, oczywiście od każdego z nich czerpiąc inny element. Dlatego też moja muzyka nie jest monotonna. Piosenki różnią się od siebie stylistyka mniej lub bardziej, dlatego że inspiruje więcej niż jeden styl, czy gatunek muzyczny i nie chce się zamykać w jednej szufladzie. Nie jestem szablonowy w mojej twórczości, ale na pewno jestem szczery" - ogłosił Chris Cugowski, który zdecydował się na angielską wersję swojego imienia, by w ten sposób odróżnić się od ojca.

PHERO - ŚWIĘTY (official music video)

Pod szyldem Phero planuje prezentować swoje autorskie utwory będące wynikiem przemyśleń i doświadczeń młodego człowieka, przeżywającego kolejne zmiany w swoim życiu. "Człowieka na tyle młodego, że życie jeszcze przed nim, ale już po kilku życiowych doświadczeniach i rozczarowaniach, którym chce dać wyraz" - czytamy.

Po numerze "Requiem" poznaliśmy kolejny singel "Święty".



"O Boże Święty!

Chcę ją poznać bliżej

Jak do tej pory nikt

Jak do tej pory nikt

Nie, nie jestem święty

A ona lubi moje błędy

Jak do tej pory nikt" - śpiewa Chris Cugowski ( sprawdź cały tekst! ).

W teledysku nakręconym przez Mikołaja Denysiuka poza wokalistą zagrały także aktorka Zofia Stafiej (m.in. "Jak najdalej stąd", "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy") i 79-letnia epizodystka i modelka Renata Szkup (ma na koncie m.in. udział w teledysku "Ov My Herculean Exile" grupy Behemoth).

