W mediach społecznościowych pojawiają się składane przez muzyków wspomnienia zmarłego Pete'a Shelleya, wokalisty punkrockowej grupy Buzzcocks.

Pete Shelley (Buzzcocks) miał 63 lata /Jules Annan/Retna/Photoshot/ / Reporter

Pete Shelley był współzałożycielem grupy Buzzcocks, która odniosła jeden z największych sukcesów na brytyjskiej scenie punkrockowej.

Muzyk zmarł w czwartek (6 grudnia) w wieku 63 lat na atak serca w swoim domu w Estonii.

"Z ogromnym smutkiem potwierdzamy śmierć Pete'a Shelleya, jednego z najbardziej wpływowych i płodnych brytyjskich kompozytorów i współzałożyciela grupy Buzzcocks" - głosi komunikat zespołu.



Do największych przebojów formacji należą utwory "Ever Fallen in Love (With Someone You Shouldn't've)", "What Do I Get?" i "Orgasm Addict".



Założony w 1976 r. zespół swój pierwszy duży występ zaliczyła jako support przed Sex Pistols w Manchesterze.

W mediach społecznościowych pojawiły się kondolencje składane przez muzyków, na których Shelley ze swoją formacją odcisnął znaczący wpływ.



"Granie z Buzzcocks to jeden z najwspanialszych chwil mojego życia. Dzięki za wspaniałe słowa i muzykę. Wyrazy współczucia dla Steve'a i reszty chłopaków" - napisał Jeff Ament, basista Pearl Jam.



"Pomógł nam bardzo na początku naszej kariery. Bez Pete'a & the Buzzcocks prawdopodobnie wciąż bym pracował w dokach" - to słowa Petera Hooka, basisty znanego z Joy Division i New Order.

"Nie ma nikogo takiego, jak on" - napisała aktorka Juliette Lewis, występująca także na scenie ze swoim zespołem Juliette & The Licks.



"Kondolencje dla twojej rodziny" - dodał Duff McKagan, basista Guns N' Roses.

"Byłeś prawdziwą inspiracją dla mnie, Mike'a i Tre" - napisał na Instagramie Billie Joe Armstrong, lider Green Day.



Grupa Buzzcocks rozpadła się w 1981 r., a do życia powróciła osiem lat później.

Shelley wydał też solowe płyty "Sky Yen", "XL1", "Homosapien" i "Heaven & the Sea". Sporą popularnością cieszyły się single "Telephone Operator" i zakazany przez BBC "Homosapien" (za tekst odnoszący się do gejowskiego seksu).