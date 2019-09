Budka Suflera, Igor Kwiatkowski i Kuba Wojewódzki: "U mnie Budka Suflera w oryginalnym składzie"

Gośćmi wtorkowego (17 września, godz. 22:30) odcinka programu Kuby Wojewódzkiego będą muzycy reaktywowanej Budki Suflera oraz kabareciarz Igor Kwiatkowski.

Budka Suflera w nowym skłądzie - pierwszy z prawej nowy wokalista Robert Żarczyński /Bartosz Krupa / East News

Okazją do spotkania na kanapie Kuby Wojewódzkiego dla muzyków Budki Suflera jest reaktywacja grupy, do której doszło w maju.

Wideo Budka Suflera: Powrót zespołu po latach (Dzień Dobry TVN/x-news)

Reklama

Wówczas lider lubelskiej formacji, klawiszowiec i kompozytor Romuald Lipko ogłosił powrót, a u jego boku pojawili się Tomasz Zeliszewski (perkusja) i Mieczysław Jurecki (bas).

Na powrót nie dał się przekonać Krzysztof Cugowski, dlatego nowym wokalistą został Robert Żarczyński, frontman cover bandu Budka Band, cieszący się uznaniem muzyków Budki Suflera.

Szykowana na jesień trasa "45 lat. Powrót do korzeni" ma objąć w sumie siedem koncertów. Budkę mają wspierać przyjaciele - wokaliści niegdyś związani z zespołem: Urszula, Izabela Trojanowska i Felicjan Andrzejczak (to on śpiewał wielki przebój "Jolka, Jolka pamiętasz", posłuchaj!).

Okazało się, że zespół szykuje też nowy materiał - jego zapowiedzią jest pierwszy singel "Gdyby jutra nie było" zaśpiewany już przez Żarczyńskiego. Również po raz pierwszy zagrali w tym utworze gitarzyści Dariusz Bafeltowski i Piotr Bogutyn.

Za muzykę do "Gdyby jutra nie było" odpowiada Lipko, za tekst ( sprawdź! ) - Marek Dutkiewicz, odpowiedzialny za słowa wielu przebojów grupy.

Clip Budka Suflera Gdyby jutra nie było

Dlaczego zatem Kuba Wojewódzki zapowiedział, że u niego pojawi się "Budka Suflera w oryginalnym składzie"? Na kanapie u boku Zeliszewskiego i Jureckiego (Lipko zmaga się z chorobą nowotworową) pojawił się bowiem kabareciarz Igor Kwiatkowski.

Wideo Budka Suflera u Kuby Wojewódzkiego - zwiastun (TVN/x-news)

Były członek kabaretu Paranienormalni potrafi bowiem naśladować głos Cugowskiego - zobaczcie sami:

Wideo Igor Kwiatkowski sparodiował Krzysztofa Cugowskiego

"Czy będzie kontynuacja w postaci albumu? Oczywiście, reaktywowaliśmy przecież zespół i to jest naturalne, że najpierw pokazuje się jeden, czy dwa utwory, a potem większą całość" - mówił PAP Life Lipko. "Mogę obiecać, że pozostałe piosenki będą równie interesujące" - dodał lider zespołu.

Oto terminy koncertów reaktywowanej Budki Suflera:



29.09 - Kraków, Tauron Arena

2.10 - Warszawa, Torwar

5.10 - Poznań, Arena

11.10 - Gdańsk, Ergo Arena

13.10 - Wrocław, Hala Stulecia

20.10 - Szczecin, Netto Arena

25.10 - Katowice, Spodek.

Budka Suflera: Pożegnalny koncert w katowickim Spodku 1 / 12 Ewa Farna (fot. Łukasz Kalinowski) Źródło: East News udostępnij