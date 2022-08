Przepisy podobno stworzono przy udziale zawodowych kucharzy na bazie receptur, z których na co dzień korzystają członkowie popularnego, koreańskiego boysbandu, czyli: Jin, Jungkook, J-Hope, RM, V, Suga i Jimin. Do przepisów dodano anegdoty dotyczące związku artystą z daną potrawą oraz kody QR, odsyłające do tutoriali nakręconych przez członków grupy.

Według wytwórni BTS HYBE, książka kucharska jest odpowiedzią na zapotrzebowanie fanów zespołu, którzy zamęczają swoich idoli pytaniami o szczegóły dotyczące potraw spożywanych przez nich w filmach i transmisjach na żywo.

Oprócz popularnych koreańskich potraw takich, jak kimchi, bibimbap czy naleśniki z zieloną cebulką, w książce znajdą się także bardziej tradycyjne dania, jak np. sujebi (rodzaj zupy z kluskami), czy dak bokkeum tang (duszony pikantny gulasz z kurczaka zwykle podawany z makaronem lub z ryżem).

Książka ukaże się w dwóch wersjach językowych: japońskiej i koreańskiej z angielskimi tłumaczeniami. Chociaż nie została ogłoszona dokładna data wydania tej pozycji, można ją już zamówić w przedsprzedaży w sklepie Weverse - 29,72 dol., nie licząc kosztów wysyłki. Według tej witryny, zamówione teraz egzemplarze zaczną być wysyłane między 25 września a 10 października.

